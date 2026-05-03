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「一邊尖叫 一邊逃命」德州公寓派對槍擊 2死10傷 槍手在逃

「一邊尖叫 一邊逃命」德州公寓開趴遭槍擊 2死10傷 槍手在逃

編譯彭馨儀／即時報導
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德州阿馬里洛一處公寓社區2日凌晨發生大規模槍擊事件，兩名分青少年喪生，另有10人...
德州阿馬里洛一處公寓社區2日凌晨發生大規模槍擊事件，兩名分青少年喪生，另有10人受傷。目前槍手仍然在逃，警方呼籲民眾提供線索。示意圖。(阿馬里洛市警局)

德州阿馬里洛(Amarillo)一處集合住宅社區2日凌晨2時左右發生大規模槍擊事件，兩名分別為16歲和17歲的青少年，在槍擊中喪生，另有10人受傷。目前槍手仍然在逃，警方呼籲民眾提供線索。

美聯社報導，當地警方接獲報案，槍手於一處公寓外開槍，當時一群青少年及年輕人正在公寓內開趴。目前警方公布的監視器畫面顯示，嫌犯有二人，在開槍後，現場傳來喊叫聲與尖叫聲，接著是更多槍聲。

「我往外看，出來一看，一片混亂，」鄰居菲利普·特拉舍(Phillip Thrasher)告訴KTVT電視台，「孩子們到處奔跑、一邊尖叫，一邊四處亂竄。他們甚至不知道自己要往哪裡逃命。後來，孩子們的家長出現了，都是來救他們的孩子的，能救的孩子都被帶走了，但對於那些救不了的孩子，真的非常難過，因為你什麼都做不了。」

「從調查顯示，嫌疑人與案發地點有關聯，派對上有一名住客認識他們，」阿馬里洛警察局長托馬斯·霍弗(Thomas Hover)在聲明中表示。

警方指出，槍手先在另一個地點參加派對，被要求離開後，便前往槍擊案發生的公寓，槍手一度要闖入公寓，並持有「步槍式武器」(rifle-style weapon)開槍射擊。

今日美國(USA Today)報導，警方在附近一處樓梯平台上找到一把格洛克(Glock)9毫米半自動手槍，但根據公寓附近巷弄中發現的彈殼判斷，調查人員認為嫌疑人使用了多種武器。警方呼籲當地居民查看門鈴與監視器畫面，留意當時是否有任何異常活動協助追查。

發生槍案的公寓大樓位於40號州際公路附近，距離阿馬里洛市中心以西約6哩。

霍弗表示，阿馬里洛曾在3月22日發生多起槍擊事件，造成 6 人死亡後，警方已增加了巡邏人員。

據警方統計，阿馬里洛是德州狹長地帶一座約有20萬人口的城市，2025年共發生16起凶殺案。截至目前，2026年已發生10起凶殺案，其中包括2名遇害的青少年。

槍擊 德州

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