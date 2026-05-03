華男擅闖密州大 遭控設冰毒實驗室

涉嫌在密西根州立大學校園內設置及營運冰毒實驗室而遭逮捕的31歲男子佟欣(Xin Tong，譯音)。(英厄姆郡監獄)

一名華裔 男子涉嫌在密西根州 立大學(Michigan State University，MSU)校園內設置及營運冰毒實驗室而遭逮捕，已被控多項罪名，目前關押在英厄姆郡監獄 (Ingham County Jail)中，法官訂保釋金為50萬元，但國土安全部 已拒絕讓他保釋。

綜合紐約郵報等媒體報導，嫌犯是現年31歲的佟欣(Xin Tong，譯音)。MSU校警與公共安全部門主管揚科夫斯基(Mike Yankowski) 4月29日在記者會表示，校警方4月27日晚上9時30分獲報，指有人非法闖入校園，隨即派員前往查看。警員在校內最大教學大樓「威爾斯樓」(Wells Hall)五樓發現佟某，當時他攜帶著4、5個背包及旅行袋，並向警員出示一張已過期的MSU學生證，結果暴露了自己的身份。

警方隨後取得搜查令，在這些背包旅行袋內發現「數個有標籤及無標籤、裝有不明液體物質的容器」。

經化驗後，這些物質包括氫氧化鈉顆粒、鹽酸、甲醇、異丙醇、丙酮及丁烷，這些東西均可合法在網上或商店購買。

但揚科夫斯基指出，儘管這些化學品多是家用物品，單獨來看未必危險，但混合在一起，就會產生化學反應，而且是製造冰毒的主要材料。

揚科夫斯基又指，「威爾斯樓」多處地板及門上均發現不明物質，校方謹慎起見，當晚已經關閉至5月1日，並做了空氣檢測。

他沒有確切說明調查人員是否在教學大樓內發現運作中的毒品實驗室，但表示威爾斯大樓內的地板、房門及地毯都需要清潔或更換。囿於聯邦隱私法，揚科夫斯基拒絕透露佟欣是否為MSU學生或教職員。

密西根州警方在新聞稿中稱，佟欣已被控惡意毀壞價值超過2萬元的財物以及經營冰毒實驗室，目前尚不清楚他是否已聘請律師。

「威爾斯大樓」是MSU數學系、英語系及其他所有語言學系的教室集中地，目前正值期末考期間，關閉大樓已對學生造成一定影響。