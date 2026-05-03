肯州18歲男搶銀行竟槍殺2人 警匪高速追逐

監視攝影機拍攝到劫匪進入肯塔基州貝里亞市合眾銀行的身影。(美聯社)

肯塔基州 發生罕見的銀行搶劫殺人案，一名年輕劫匪槍殺銀行兩名職員後駕車高速逃逸，與警方展開追逐戰後落網，被控搶劫及兇殺罪名。

美聯社報導，4月30日下午2時許，肯州18歲男子韋弗(Brailen Weaver)闖入貝里亞市(Berea)合眾銀行(U.S. Bank)分行，不由分說立即開槍打死了一名男職員，隨後又射殺另一名櫃員。他打開多個抽屜搜掠現金後駕駛一輛銀色寶馬汽車(BMW)逃離現場。當局未說明銀行損失金額。

聯邦調查局(FBI )探員當晚在75號州際公路上發現韋弗的汽車，展開追捕，雙方以超過100哩時速飛車追逐。

韋弗後來駛離高速公路，進入列克星敦市(Lexington)，結果意外撞車而棄車逃跑，最終被FBI探員擒獲，被控搶劫銀行及殺人等罪名。

肯州聯邦首席助理檢察官帕爾曼(Jason Parman) 說，在他18年的檢察官生涯中，從未聽說過銀行搶劫殺人案。他指出，銀行劫匪攜帶武器及威脅使用暴力並不罕見，但造成人員死亡則屬少有。

根據FBI 的年度銀行犯罪統計報告，全美銀行搶劫案數量已從2010年的5546起，降到2023年的1263起，降幅高達77%。而且在2022及2023年，沒有發生任何銀行搶劫相關的死亡事件。

犯罪學家、退休FBI探員邁爾斯(Tom Myers)解釋，銀行搶劫案數量下降的原因是罪犯通常會選擇容易的目標下手，而且避免可能會帶來長期聯邦監獄刑期的風險。

此外，銀行保全技術及措施的進步，強大的追蹤設備使得劫匪即使得手後，被劫的款項也很容易被追回，從而找到劫匪下落。

邁爾斯指出，現在這年頭還去搶銀行，簡直是愚蠢至極且不划算。

遇劫的銀行表示會與執法部門密切合作，並承諾為受害者家屬及銀行員工提供支援。