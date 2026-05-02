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佛州情侶命案 第2具屍體證實是失蹤孟加拉裔女博士

編譯周芳苑／即時報導
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失蹤的南佛羅里達大學女博士生布里斯蒂的屍體經過DNA鑑定以牙醫紀錄比對，確認身分...
失蹤的南佛羅里達大學女博士生布里斯蒂的屍體經過DNA鑑定以牙醫紀錄比對，確認身分。(南佛大校警局)

佛羅里達州警方1日宣布，坦帕灣(Tampa Bay)日前發現的一具屍體經確認是第二名失蹤的南佛羅里達大學(University of South Florida)孟加拉裔博士生；警方稱，殺害這兩名博士生是精心策劃的駭人罪行。

先後被發現遺體的二名博士生是利蒙(Zamil Limon，男)、布里斯蒂(Nahida Bristy，女)，同為27歲，兩人是情侶，4月16日起失蹤。

希爾斯伯勒郡(Hillsborough County)警長克羅尼斯特(Chad Chronister)表示，布里斯蒂的屍體4月26在一個垃圾袋中被發現，屍體嚴重腐爛，最終藉由DNA和牙齒紀錄確認身份。

利蒙的屍體則早兩天在另一垃圾袋中被發現，垃圾袋被置於海灣一座橋下。利蒙的26歲室友阿布加貝赫(Hisham Saleh Abugharbeih)當天被捕收押，面臨兩項一級謀殺指控。

調查人員描述警方掌握到的訊息及推敲兇案經過時，兇嫌冷漠而面無表情。

這兩名學生遇害的時間和地點大致相同；行兇動機有待調查。

兩名學生失蹤之初，校警和警長辦公室列為獨立失蹤人口案件處理；調查人員很快意識到兩案相關。

警方先前往利蒙與嫌疑人及另一室友合租的公寓問話，另一室友配合調查，阿布加貝赫回答含糊不清、前後矛盾，而且一根手指纏繃帶，手臂上還有一道傷口，種種跡象足以讓他成為嫌疑人，但還不足以逮捕。

警方再次單獨詢問配合回答的室友，得知嫌疑人4月16日到17的半夜用大推車將房間裡東西搬到垃圾壓縮機。

調查人員隨後搜查垃圾壓縮機，發現利蒙的眼鏡、學生證、錢包和沾血跡衣服，有足夠證據獲搜查令。搜查公寓後發現廚房有大量血跡，沿走廊延伸到阿布加貝赫的房間。另在嫌疑人車內發現血跡。

法醫鑑定顯示，遇害者失蹤前幾天裡，嫌疑人用手機上網搜索「刀能刺穿頭骨嗎？」、「鄰居能聽到槍聲嗎？」等內容，還購買消毒濕紙巾、重型工程垃圾袋和其他配備。一切都經過精心策劃。

佛州 佛羅里達州

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