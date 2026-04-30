我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Google亞馬遜宣告大受歡迎的自研AI晶片「整櫃開賣」

NBA／里夫斯歸隊難救湖人 火箭系列賽輸3追2史上第16隊

被控企圖刺殺川普 男子作案前在旅館持槍自拍

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
艾倫曾在酒店房間拍下一張持刀槍彈藥等武器的自拍照(左)。右為放大照片，顯示他帶著...
艾倫曾在酒店房間拍下一張持刀槍彈藥等武器的自拍照(左)。右為放大照片，顯示他帶著彈藥包、肩挎槍套和一把帶鞘的刀。(美聯社)

根據29日聯邦檢方提出的最新法庭文件，被控試圖在25日晚闖入白宮記者協會晚宴、行刺川普總統的31歲加州男子艾倫(Cole Tomas Allen)，在作案前幾分鐘，曾在酒店房間拍下一張持刀槍彈藥等武器的自拍照。

美聯社報導，這份最新法庭文件透露了更多案件細節；調查當局指出，艾倫穿著黑色褲子、黑色襯衫和紅色領帶，在華府希爾頓酒店房間拍下自拍照；照片中的他帶著彈藥包、肩挎槍套和一把帶鞘的刀。當晚在同一酒店，川普和數百名記者正在參加白宮記者協會晚宴。

川普政府表示，艾倫當晚多次上網查看川普行蹤，包括川普在希爾頓酒店下車的直播畫面。調查人員稱，當晚8時30分左右，艾倫向家人送出帶有「道歉和解釋」附件的預設電子郵件。

美國助理檢察官瓊斯(Charles Jones)在法庭文件中寫道，「被告在試圖突破安保並襲擊目標時開槍，意圖殺人。若他在審判前獲釋，將對社區構成極嚴重危險。就算被告沒有犯罪紀錄等其他個人情況，也不能改變此結論」。

艾倫27日在華府聯邦法院過堂，檢方起訴他的罪名包括意圖刺殺總統、在暴力犯罪中開槍、以及意圖犯下重罪而非法跨州運輸槍械彈藥；若定罪最高面臨終身監禁。

艾倫的辯護律師艾貝(Tezira Abe)主張艾倫沒有被捕或犯罪前科，「目前應獲推定無罪」。但治安法官夏博(Matthew Sharbaugh)已同意檢方請求，下令艾倫還押至少到30日，法院屆時將召開拘留聽證，決定是否繼續關押至開審。

聯邦調查局27日提出的宣誓證詞(affidavit)顯示，艾倫為了這場襲擊至少策畫數周；他4月6日向華府希爾頓酒店訂房，上周從加州出發搭火車抵達東岸，在記協晚宴前一天入住酒店，訂房紀錄顯示入住期間為整個周末。

25日晚，卡倫衝破酒店宴會廳附近安全路障，隨後與負責安保工作的特勤局幹員交火，最終被捕。川普沒有受傷。一名身穿防彈背心的特勤局幹員被子彈擊中，所幸生還。

華府 加州 白宮

上一則

眾院批准延長爭議監控計畫

下一則

假冒美國研究員竊國防機密 中國工程師在逃 FBI發布通緝令

延伸閱讀

白宮記協晚宴槍手首出庭 被控企圖暗殺總統3重罪 最高恐囚終身

白宮記協晚宴槍手首出庭 被控企圖暗殺總統3重罪 最高恐囚終身
槍手從川普發文掌握行蹤 前1天才入住酒店 特勤共開5槍

槍手從川普發文掌握行蹤 前1天才入住酒店 特勤共開5槍
白宮記協晚宴槍擊 犯嫌被控暗殺川普未遂

白宮記協晚宴槍擊 犯嫌被控暗殺川普未遂
白宮記協晚宴槍手被起訴 恐判終身監禁 執法證詞曝光

白宮記協晚宴槍手被起訴 恐判終身監禁 執法證詞曝光

熱門新聞

國土安全部29歲副助理部長茱莉亞·瓦瓦羅。(取自LinkedIn@Julia Varvaro)

國土安全部29歲副助理部長傳被包養 已遭停職

2026-04-23 09:30
北京的美國大使館外，簽證申請人在排隊。（美聯社檔案照）

國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽

2026-04-28 11:21
25日在華府白宮記者協會年度晚宴期間，一名槍手開火，與會者倉皇撤離。（路透）

白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」

2026-04-28 11:31
國防部長赫塞斯和妻子珍妮佛。（美聯社）

社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服

2026-04-28 14:41
鄧貴興知道口味是一座城市的語言，而法拉盛擁有自己的語系。(特約記者許振輝／攝影)

油鍋與40年的火候：鄧貴興用粵菜築起法拉盛地標

2026-04-22 12:12
美國總統川普（右）和梅蘭妮亞（左）。（美聯社）

「預言」梅蘭妮亞有「寡婦」般的光彩…他挨轟要求道歉

2026-04-27 15:02

超人氣

更多 >
華女後院挖出9萬美元 +1700避孕套 背後真相震驚

華女後院挖出9萬美元 +1700避孕套 背後真相震驚
皇家級笑話 英王在美國演說幽默連發

皇家級笑話 英王在美國演說幽默連發
唱紅「龍的傳人」急流勇退到美國 如今他是大公司董事長

唱紅「龍的傳人」急流勇退到美國 如今他是大公司董事長
40年來首次 好市多熱狗套餐 有變化了

40年來首次 好市多熱狗套餐 有變化了
雖然美國全力防堵 德州艾爾帕索已看得到中國汽車

雖然美國全力防堵 德州艾爾帕索已看得到中國汽車