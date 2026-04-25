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南佛大博士情侶命案 室友被控一級謀殺罪 女生恐遭肢解

編譯盧炯燊／即時報導
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涉及南佛羅里達大學(University of South Florida)兩名孟加拉籍男女博士生命案的嫌犯，26歲前南佛大學生阿布加貝赫25日在坦帕首次透過視訊應訊。(美聯社)

涉及南佛羅里達大學(University of South Florida)兩名孟加拉籍男女博士生命案的嫌犯，被控兩項一級謀殺罪名。兩名被害者自4月16日起失蹤，後來男生的遺體被尋獲，女生仍然下落不明，警方相信她已遭肢解。

嫌犯是男性死者生前的室友。

美國出生的26歲前南佛大學生阿布加貝赫(Hisham Saleh Abugharbeih) 24日被捕及控以兩項一級有預謀殺人罪，25日在坦帕首次透過視訊應訊，法官下令還押不准保釋及定於28日開庭。

綜合美聯社等媒體報導，兩名遇害者分別是利蒙(Zamil Limon，男)及布里斯蒂(Nahida Bristy，女)，同為27歲，自4月16日起失蹤。

利蒙的遺體是在坦帕灣霍華德·弗蘭克蘭橋(Howard Frankland Bridge)給人發現，警方基於在阿布加貝赫公寓住所內，發現大量血跡，相信仍然失蹤的布里斯蒂亦已喪生。利蒙正是在該公寓單位內與阿布加貝赫合住。

布里斯蒂的兄長普拉托(Zahid Prato)25日向CBS記者表示，「警方告訴我們，她已經不在人世了」，而且相信她已可能已遭肢解，遺體可能永遠找不回來。」

警方其後發表聲明表示仍在搜尋布里斯蒂，並呼籲公眾提供線索。

利蒙在南佛羅里達大學主修地理、環境科學與政策，主要研究AI在環境科學中的應用，原計畫今個星期提交博士論文；布里斯蒂主修化學工程，兩人為情侶且正考慮結婚。疑犯阿布加貝赫於2021年春季至2023年春季間，曾在南佛羅裡達大學攻讀管理學士學位。

大學25日發聲明表示，布里斯蒂是一名博士候選人，並稱讚她是一位才華橫溢、前途無量的學生。副校長伊斯梅爾(Mohammad Ismail)說，布里斯蒂的離世令大學所有人深感悲痛，全體師生對她致以最深切的哀悼的同時，亦要求嚴懲所有與她死亡有關的人，並向受害者家屬提供賠償。

紀錄顯示，阿布加貝赫先前曾多次被捕，2023年5月及9被控毆打及入室盜竊，也涉及兩起家庭暴力，目前仍在緩刑中。

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