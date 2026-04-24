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前北卡警員揚言在紐奧良爵士樂節濫殺非裔 警方跨數州在佛州逮人

記者胡玉立／綜合報導
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涉嫌計畫在路易斯安那州紐奧良大型節慶活動進行大規模槍擊的嫌犯吉勒姆(Christ...
涉嫌計畫在路易斯安那州紐奧良大型節慶活動進行大規模槍擊的嫌犯吉勒姆(Christopher Gillum)。(美聯社)

一名男子涉嫌計畫在路易斯安那州紐奧良大型節慶活動大開殺戒、而且目標針對非裔民眾，於22日晚間在佛羅里達州德斯汀（Destin）一家旅館被捕。逮捕過程順利，警方在旅館房間查扣了一把手槍和大約200發子彈。警方表示，嫌犯吉勒姆（Christopher Gillum）曾在北卡羅來納州教堂山（Chapel Hill）擔任警員。

這場逮捕行動跨越數州和不同執法單位轄區。

22日晚間嫌犯吉勒姆在佛羅里達州一家旅館被捕，雙手上銬被押上警車。(美聯社)
22日晚間嫌犯吉勒姆在佛羅里達州一家旅館被捕，雙手上銬被押上警車。(美聯社)

當局並未透露該大型節慶名稱，但紐奧爾良爵士與傳統音樂節（New Orleans Jazz & Heritage Festival；人稱Jazz Fest）在23日登場，將持續至5月3日。去年該音樂節吸引約46萬人參加。

佛州奧卡盧薩郡（Okaloosa County）警長辦公室23日在網路發布一張吉勒姆被戴上手銬押上警車的照片，並指出該局接獲聯邦當局告知，吉勒姆「準備從佛州前往路易斯安那州一個大型節慶進行大規模槍擊」；吉勒姆因「恐怖威脅」遭當局通緝；22日被捕後。吉勒姆將被引渡至路易斯安那州受審。

北卡羅來納州阿拉曼斯郡（Alamance County）警長辦公室萊昂斯（Clint Lyons）則表示，吉勒姆的家人21日向警方報案，指稱有自殘歷史的吉勒姆失蹤，且持有槍械，「近期曾威脅要傷害『黑人』」。吉勒姆在北卡警方備妥強制其接受精神治療的文件前，越過了州界。

吉勒姆22日稍早之前曾一度在奧克拉荷馬州奧克拉盧薩郡（Oklaloosa County）被攔下，但因當地警方沒有對吉勒姆「執行強制治療或刑事指控的理由」，他獲准繼續前進。奧州警方報告顯示，吉勒姆告訴員警，他「正要前往紐奧良」。後來，吉勒姆在佛州被發現，相關當局保持密切監視，等路易斯安那州簽發的逮捕令送達後，採取行動將他逮捕。

當局指出，吉勒姆2004年至2019年在教堂山鎮擔任警員，2023年10月獲北卡州奧蘭治郡（Orange County）警長辦公室聘用為拘留所警衛，2024年7月離職。2025年1月13日吉勒姆再次被聘為警察，2025年9月21日辭職。

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