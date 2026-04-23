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西維州工廠化學品外洩 2死19傷 周邊發布就地避難令 5小時後解除

編譯彭馨儀／綜合報導
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西維吉尼亞州一家白銀回收工廠發生化學品外洩事故後，當地警方立即封鎖周邊地區，避免...
西維吉尼亞州一家白銀回收工廠發生化學品外洩事故後，當地警方立即封鎖周邊地區，避免民眾誤入。(美聯社)

西維吉尼亞州一家白銀回收工廠發生化學品外洩，造成2人死亡，19人送醫，其中一人傷勢危急。

美聯社報導，卡納瓦郡(Kanawha)緊急事務管理委員會(Commission Emergency Management)主任西格曼(C.W. Sigman)表示，22日上午9時30分，位於州府查爾斯頓(Charleston)西北約10哩處因斯蒂特市(Institute)的艾姆斯金匠企業(Ames Goldsmith Corporation)回收精煉廠(Catalyst Refiners plant)發生洩漏，當時工人正在進行去污處理，以及準備關閉工廠部分區域的作業。

西格曼在記者會上表示，工廠清理過程中硝酸(Nitric acid)與另一種化學氣體發生反應。他補充說，「當時發生了劇烈的化學反應。」現場工人迅速撥打緊急電話求救。

西格曼說，「化學反應的開始和結束是最危險的時刻。」

卡納瓦郡委員會主席薩蘭戈(Ben Salango)表示，據了解此次化學反應發生在清潔過程中，產生了有毒的硫化氫(Hydrogen Sulfide)。

薩蘭戈說，事故造成至少2人喪生，暫不公開他們的身分，須等待通知家屬。共有21人被緊急送醫，傷者中包括7名到現場處理洩漏事故的救護人員。

西格曼說，有些傷者搭乘私家車送醫，有1名傷者甚至是搭垃圾車送醫。

當局對周邊地區發布就地避難令，5個多小時後才解除。但工廠所在地與西維吉尼亞州立大學之間的區域仍保持避難狀態。官員表示，所有死傷事件均發生在工廠廠區內。

工廠所屬的艾姆斯金匠企業發布聲明表示，「我們對兩名同事的離世深感悲痛。」該公司總裁弗蘭克·巴伯(Frank Barber)說，「這是一個難以想像的艱難時刻。我們與同事及其家人同在，並為他們祈禱。」

巴伯指出，有害氣體僅限於廠房建築內，作為預防措施，其他催化劑精煉廠的員工正在附近醫院檢查評估身體狀況。

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