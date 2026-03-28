我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國這個「神奇橘色小瓶」先別丟 華人揭多元妙用

華郵：人權報告揭美以空襲逾3週 伊朗平民近1500死

校外旅行出意外 田納西1中學翻車2死7傷

編譯盧炯燊／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
27日中午，田納西州一所中學的30名師生乘坐校車前往傑克遜市(Jackson)做校外活動，在國道70號公路(US 70)卡羅爾郡(Carroll County) 路段，發生車禍，造成2死7傷。助傷者被直升機緊急後送至附近醫院。(美聯社)
27日中午，田納西州一所中學的30名師生乘坐校車前往傑克遜市(Jackson)做校外活動，在國道70號公路(US 70)卡羅爾郡(Carroll County) 路段，發生車禍，造成2死7傷。助傷者被直升機緊急後送至附近醫院。(美聯社)

田納西州一所中學師生校外旅行發生致命交通意外，乘坐的校車與兩車相撞，造成2名學生喪生，至少7人受傷。

美聯社報導，於27日中午，田州克拉克斯維郡(Clarksville)肯伍德中學(Kenwood Middle School)的30名師生乘坐校車前往傑克遜市(Jackson)做校外活動，在國道70號公路(US 70)卡羅爾郡(Carroll County)路段，與田州運輸廳一輛自卸卡車及一輛雪佛蘭(Chevrolet)休旅車發生相撞意外。

田州公路巡邏隊發言人普洛策爾(Travis Plotzer)28日表示，自卸卡車上有2名成年人，雪佛蘭休旅車內只有駕駛一人，意外中有2名學生喪生，另外有7人受傷。

當局收到車禍消息後即派員趕往現場，由於情況混亂，所有人等由空中救護直升機送往田州各地，包括孟菲斯(Memphis)、納許維爾( Nashville)及卡羅爾郡浸信會紀念醫院醫院搶救。

普洛策爾未有說明傷者的身份及傷勢，但形容這場車禍是「父母最可怕的噩夢」。他又說事故細節仍在調查中，但以目前的訊息看來，肇事責任並非自卸卡車造成。

肯伍德中學校長米勒(Karen Miller)在臉書寫給家長的信中表示，這起車禍是一場難以想像的悲劇，並鼓勵家長在孩子面對同學離世的悲痛時，要關注他們的情緒需求。她又說會從30日開始，安排心理心理諮詢師為同學心理輔導。

她又希望肯伍德社區社區「繼續與我們一起為我們的學生、家長、教職員工祈禱」，同時感謝社區的團結力量，在這段艱難的時期互相扶持。

另據哥倫比亞廣播公司地方電視台WTVF報導，出事校車當時正載著學生前往傑克遜市參加豐田中心城大獎賽綠色能源美國賽(Toyota Hub City Grand Prix Greenpower USA)，活動由學區主辦。

田納西州

上一則

「不要國王」第三度上街頭 民眾盼年底期中選舉給川普好看

延伸閱讀

舊金山華埠驚傳車禍 76歲司機失控衝上人行道釀1死

舊金山華埠驚傳車禍 76歲司機失控衝上人行道釀1死
老虎伍茲涉酒駕 翻車被捕…第3次車禍 上次差點截肢 

老虎伍茲涉酒駕 翻車被捕…第3次車禍 上次差點截肢 
聯合廣場車禍 男跌倒遭公車撞擊不治

聯合廣場車禍 男跌倒遭公車撞擊不治
紐約拉瓜地亞機場客機撞消防車 機上76人 傳正副機師身亡

紐約拉瓜地亞機場客機撞消防車 機上76人 傳正副機師身亡

熱門新聞

著名法醫鑑識專家李昌鈺27日辭世。(紐黑文大學官網截圖)

國際鑑識權威李昌鈺辭世 享壽87歲

2026-03-27 16:10
示意圖。（取自123RF）

養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付

2026-03-26 12:07
隨著美國運輸安全管理局（TSA）危機在周末升溫，全球最繁忙的機場之一於周日出現長達五小時的安檢排隊情況。（美聯社）

TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟

2026-03-23 12:03
舊金山國際機場。(美聯社)

TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返

2026-03-25 09:08
最新研究指出，65歲以上者認知、身體功能測試反而變得以以前更好。圖為中國退休老人舞動「空竹龍」。（新華社）

黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好

2026-03-25 12:42
馬斯克表明願幫忙付薪水給TSA員工。(路透)

全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水

2026-03-21 11:11

超人氣

更多 >
全紅嬋19歲生日登雜誌封面 網友：女兒長大了

全紅嬋19歲生日登雜誌封面 網友：女兒長大了
老虎伍茲監獄照曝光 目光呆滯眼睛充血 交往川普前媳婦未同車

老虎伍茲監獄照曝光 目光呆滯眼睛充血 交往川普前媳婦未同車
李昌鈺因腦瘤離世 去年確診

李昌鈺因腦瘤離世 去年確診
便宜又美味 雞腿肉逆轉成新寵 銷量以2位數速度成長

便宜又美味 雞腿肉逆轉成新寵 銷量以2位數速度成長
伊朗稱成功襲擊 美軍支援艦在阿曼外海遭鎖定 傷亡不明

伊朗稱成功襲擊 美軍支援艦在阿曼外海遭鎖定 傷亡不明