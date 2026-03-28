校外旅行出意外 田納西1中學翻車2死7傷

27日中午，田納西州一所中學的30名師生乘坐校車前往傑克遜市(Jackson)做校外活動，在國道70號公路(US 70)卡羅爾郡(Carroll County) 路段，發生車禍，造成2死7傷。助傷者被直升機緊急後送至附近醫院。(美聯社)

田納西州 一所中學師生校外旅行發生致命交通意外，乘坐的校車與兩車相撞，造成2名學生喪生，至少7人受傷。

美聯社報導，於27日中午，田州克拉克斯維郡(Clarksville)肯伍德中學(Kenwood Middle School)的30名師生乘坐校車前往傑克遜市(Jackson)做校外活動，在國道70號公路(US 70)卡羅爾郡(Carroll County)路段，與田州運輸廳一輛自卸卡車及一輛雪佛蘭(Chevrolet)休旅車發生相撞意外。

田州公路巡邏隊發言人普洛策爾(Travis Plotzer)28日表示，自卸卡車上有2名成年人，雪佛蘭休旅車內只有駕駛一人，意外中有2名學生喪生，另外有7人受傷。

當局收到車禍消息後即派員趕往現場，由於情況混亂，所有人等由空中救護直升機送往田州各地，包括孟菲斯(Memphis)、納許維爾( Nashville)及卡羅爾郡浸信會紀念醫院醫院搶救。

普洛策爾未有說明傷者的身份及傷勢，但形容這場車禍是「父母最可怕的噩夢」。他又說事故細節仍在調查中，但以目前的訊息看來，肇事責任並非自卸卡車造成。

肯伍德中學校長米勒(Karen Miller)在臉書寫給家長的信中表示，這起車禍是一場難以想像的悲劇，並鼓勵家長在孩子面對同學離世的悲痛時，要關注他們的情緒需求。她又說會從30日開始，安排心理心理諮詢師為同學心理輔導。

她又希望肯伍德社區社區「繼續與我們一起為我們的學生、家長、教職員工祈禱」，同時感謝社區的團結力量，在這段艱難的時期互相扶持。

另據哥倫比亞廣播公司地方電視台WTVF報導，出事校車當時正載著學生前往傑克遜市參加豐田中心城大獎賽綠色能源美國賽(Toyota Hub City Grand Prix Greenpower USA)，活動由學區主辦。