紐約法拉盛4華人死亡火災疑蓄意縱火 是否為租屋糾紛引起關注
紐約市皇后區法拉盛日前發生致四名華人死亡的四級大火案有新進展。警方透露，該起火災已被列為刑事案件偵辦，並正朝「蓄意縱火」方向調查，四名死者目前均被列為命案(homicide)受害人處理，其餘在火災中受傷者則被列為重罪攻擊(felony assault)受害人，案件性質已由原先的火災事故調查，轉為涉及人為的重大刑事案。
警方表示，目前初步調查顯示，本月16日在法拉盛艾利大道(Avery Ave)公寓發生的火災，涉及人為縱火並導致人員死亡，但具體起火原因、起火點是否單一、是否涉及助燃物以及涉案人員與動機等關鍵細節，仍有待進一步釐清。警方目前尚未公布是否已有嫌疑人被鎖定或拘捕，也未對案件動機作正式說明。
本報此前曾報導，房東自2025年10月起，已針對該建築不同樓層住戶分別提起多宗驅逐訴訟，涉及地下室、一樓及二至三樓等多個單位，並於今年2月在多起案件中取得勝訴判決。紀錄顯示，地下室、二樓與三樓的最早驅逐執行日期均為2月24日；而針對一樓住戶的案件，則因雙方達成協議，執行時間延後至10月1日。
值得注意的是，部分驅逐命令執行時間與火災發生時間相隔僅約一個月，時間上的接近引發外界對兩者是否存在關聯的關注。對於是否涉及租務糾紛或其他人際衝突，目前仍無官方定論。有熟悉該公寓的人士推測，案件可能與住戶之間的矛盾有關，但該說法尚未獲警方證實。
該建築本身也長期存在嚴重違規問題。根據紐約市府紀錄，該處多年來因非法改建、群租及逃生通道缺乏等問題，被開出數十張違規罰單並多次遭到投訴，曾被確認由法定「兩家庭住宅」改為多戶分租形式，並設有多個帶門鎖及烹飪設備的隔間單位。執法人員曾簽發部分強制清空令，要求撤離部分樓層，但違規使用情況仍未完全終止。
此外，該建築亦曾被列為存在嚴重火災風險的高優先級違規對象，包括逃生通道受阻及室內大量使用臨時延長線等問題。火災發生前，相關違規事項原定進入政府聽證程序，但在處理過程尚未完成前即發生致命火災。
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