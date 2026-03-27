紐約法拉盛4華人死亡火災疑蓄意縱火 是否為租屋糾紛引起關注

紐約市皇后區法拉盛艾利大道火災後一片狼藉。(記者高雲兒／攝影)

紐約市 皇后區法拉盛日前發生致四名華人死亡的四級大火案有新進展。警方透露，該起火災已被列為刑事案件偵辦，並正朝「蓄意縱火」方向調查，四名死者目前均被列為命案(homicide)受害人處理，其餘在火災中受傷者則被列為重罪攻擊(felony assault)受害人，案件性質已由原先的火災事故調查，轉為涉及人為的重大刑事案。

警方表示，目前初步調查顯示，本月16日在法拉盛艾利大道(Avery Ave)公寓發生的火災，涉及人為縱火並導致人員死亡，但具體起火原因、起火點是否單一、是否涉及助燃物以及涉案人員與動機等關鍵細節，仍有待進一步釐清。警方目前尚未公布是否已有嫌疑人被鎖定或拘捕，也未對案件動機作正式說明。

法律文件與房產資料顯示，該房產在火災發生前，已長期處於一種「法律上有人持有、實際上缺乏有效管理」的狀態。(記者高雲兒／攝影)

本報此前曾報導，房東自2025年10月起，已針對該建築不同樓層住戶分別提起多宗驅逐訴訟，涉及地下室、一樓及二至三樓等多個單位，並於今年2月在多起案件中取得勝訴判決。紀錄顯示，地下室、二樓與三樓的最早驅逐執行日期均為2月24日；而針對一樓住戶的案件，則因雙方達成協議，執行時間延後至10月1日。

值得注意的是，部分驅逐命令執行時間與火災發生時間相隔僅約一個月，時間上的接近引發外界對兩者是否存在關聯的關注。對於是否涉及租務糾紛或其他人際衝突，目前仍無官方定論。有熟悉該公寓的人士推測，案件可能與住戶之間的矛盾有關，但該說法尚未獲警方證實。

該建築本身也長期存在嚴重違規問題。根據紐約市府紀錄，該處多年來因非法改建、群租及逃生通道缺乏等問題，被開出數十張違規罰單並多次遭到投訴，曾被確認由法定「兩家庭住宅」改為多戶分租形式，並設有多個帶門鎖及烹飪設備的隔間單位。執法人員曾簽發部分強制清空令，要求撤離部分樓層，但違規使用情況仍未完全終止。

此外，該建築亦曾被列為存在嚴重火災風險的高優先級違規對象，包括逃生通道受阻及室內大量使用臨時延長線等問題。火災發生前，相關違規事項原定進入政府聽證程序，但在處理過程尚未完成前即發生致命火災。