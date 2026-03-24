紐約機場撞機／加航撞擊位置再偏幾十呎 死傷恐更慘重

根據現場錄音，航管員不斷高喊Stop，但已來不及阻止飛機撞消防車的悲劇，航管員承認自己「搞砸了」。（美聯社）

一架加拿大快捷航空客機22日深夜飛抵美國紐約拉瓜地亞機場（LaGuardia Airport），在跑道上與一輛消防車相撞，當時這輛消防車正在趕往另一架飛機處理問題。此一事故造成正、副機師喪命，數十名乘客、機組人員和兩名警察受傷。專家指出這起意外可能肇因於溝通不良，所幸飛機撞擊消防車的位置恰好在中間，否則將造成更多死傷。

紐約郵報報導，前美國運輸部督察長施亞佛(Mary Schiavo)表示一旦飛機獲准降落，它就擁有那條跑道的通行權。「當飛機撞上消防車時，塔台和地面控制中心之間顯然有明顯的溝通混亂，他們不是沒有協調，就是有協調但出錯了。但在飛機獲准在最後階段降落後，允許消防車穿越跑道顯然是錯誤的。這一點毋庸置疑。」

拉瓜地亞機場事故示意圖

曾在聯邦航空管理局(FAA)工作超過38年退休的空中交通管制員斯科尼克(Harvey Sconick)表示，他認為那位在飛機著陸時允許車輛穿越跑道的空中交管員「當時腦子一片空白」，不然實在無法解釋為什麼明知跑道有飛機正在準備著陸，卻仍然允許車輛穿越。塔台錄音錄下了當時混亂的場面，其中一位管制員承認自己「搞砸了」。斯科尼克認為當時有可能是深夜機場繁忙時段，由同一人同時指揮空中和地面，或者管制員們可能在不同頻率上工作，導致無法溝通。

紐約和新澤西港務局執行董事賈西亞(Kathryn Garcia)23日告訴記者，跑道上的車輛由空中交通管制部門負責，「無論何時何地，只要有人在我們的跑道或滑行道上移動，都必須遵守塔台的指示。」

前FAA安全檢查員索西(David Soucie)指出客機撞擊消防車的位置已經可以說是破壞程度最小的，「由於飛機直接撞擊了消防車的中間位置，消防車是被帶向前，只有飛機機頭受損。如果消防車的位置再往後或往前40呎，被撞後會偏移到再撞上機翼、油箱、引擎，引發熊熊大火，造成大量傷亡。因此雖然有兩人罹難，幸運的是飛機撞擊的位置大大減少了死亡人數。」