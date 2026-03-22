德州9歲女童玩TikTok「斷電挑戰」窒息身亡 父母要討公道

2021年開始於TikTok上迅速走紅，以窒息遊戲為基礎的網路挑戰「斷電挑戰」，至今已造成約80名兒童和青少年不幸死亡。示意圖(路透)

德州 一名女孩在玩網路爆紅的「斷電挑戰」(blackout challenge)時意外窒息身亡，她的家人特地公開呼籲其他家庭，要格外警惕這項席捲社群媒體的危險趨勢。

哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)報導，9歲的賈克琳．布萊克威爾(JackLynn Blackwell)於2月3日在位於史蒂芬維爾(Stephenville)家中後院，因玩「斷電挑戰」而不幸窒息身亡。

「她像往常一樣出去在院子裡玩耍。我注意到外面很安靜──比平常安靜得多，」賈克琳的父親柯蒂斯(Curtis Blackwell)形容當他發現女兒的那一刻，「然後我稍微在通往車庫的拐角處可以看到她，看到了她的頭髮。我說：『賈克林！』我以為她彎著腰在玩，因為她總是在那附近玩，但她並不是在玩。」

父親趕緊過去查看女兒的狀況，發現她一動也不動，脖子上纏繞著一根繩子。

「我盡了一切努力去救她，」柯蒂斯說，「我幫她解開了束縛帶。我嘗試給她做心肺復甦，直到急救人員趕到。這是我見過的最可怕、最令人震驚的事情。」

根據CBS報導，整起事件的起因，是一段賈克琳曾給祖母看過的網路挑戰影片；影片中，兒童和青少年拍攝自己被掐住脖子直至昏厥或體驗到欣快感(euphoric high)。

CBS報導指出，在賈克琳不幸去世後，她的父母出面強烈譴責允許這種影片在其平台上傳播的社群媒體公司。

「這不是玩笑，也不是遊戲，這是生死攸關的大事，」柯蒂斯指出，「這些孩子大多在9歲到14歲之間。很多和她同齡的孩子，大腦發育都尚未完全，很容易受到影響。」

「斷電挑戰」是一項在2021年於TikTok 上迅速走紅，以「窒息遊戲」為基礎的網路挑戰，且快速受到兒童的追捧；這項挑戰也被拿來與其他專門針對年輕受眾的網路挑戰和騙局進行比較；目前已有新聞報導和維權組織，將該挑戰與數起死亡事件聯繫起來。

據悉，多家社群媒體公司已在其平台上，封鎖相關致命挑戰的影片或向搜索相關關鍵字的用戶發生警告，但這些警告對賈克琳和其他此喪命的兒童來說，卻是來得太晚；據聯邦疾病防治中心(CDC )統計，目前約有80名兒童因這種網路趨勢而不幸喪命。