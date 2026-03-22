我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普最後通牒倒數24小時 伊朗追加1報復目標 美國務院急發全球警示

美西暖冬讓雪量不足 今春恐陷缺水、野火危機

德州9歲女童玩TikTok「斷電挑戰」窒息身亡 父母要討公道

編譯尤寶琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2021年開始於TikTok上迅速走紅，以窒息遊戲為基礎的網路挑戰「斷電挑戰」，至今已造成約80名兒童和青少年不幸死亡。示意圖(路透)
2021年開始於TikTok上迅速走紅，以窒息遊戲為基礎的網路挑戰「斷電挑戰」，至今已造成約80名兒童和青少年不幸死亡。示意圖(路透)

德州一名女孩在玩網路爆紅的「斷電挑戰」(blackout challenge)時意外窒息身亡，她的家人特地公開呼籲其他家庭，要格外警惕這項席捲社群媒體的危險趨勢。

哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)報導，9歲的賈克琳．布萊克威爾(JackLynn Blackwell)於2月3日在位於史蒂芬維爾(Stephenville)家中後院，因玩「斷電挑戰」而不幸窒息身亡。

「她像往常一樣出去在院子裡玩耍。我注意到外面很安靜──比平常安靜得多，」賈克琳的父親柯蒂斯(Curtis Blackwell)形容當他發現女兒的那一刻，「然後我稍微在通往車庫的拐角處可以看到她，看到了她的頭髮。我說：『賈克林！』我以為她彎著腰在玩，因為她總是在那附近玩，但她並不是在玩。」

父親趕緊過去查看女兒的狀況，發現她一動也不動，脖子上纏繞著一根繩子。

「我盡了一切努力去救她，」柯蒂斯說，「我幫她解開了束縛帶。我嘗試給她做心肺復甦，直到急救人員趕到。這是我見過的最可怕、最令人震驚的事情。」

根據CBS報導，整起事件的起因，是一段賈克琳曾給祖母看過的網路挑戰影片；影片中，兒童和青少年拍攝自己被掐住脖子直至昏厥或體驗到欣快感(euphoric high)。

CBS報導指出，在賈克琳不幸去世後，她的父母出面強烈譴責允許這種影片在其平台上傳播的社群媒體公司。

「這不是玩笑，也不是遊戲，這是生死攸關的大事，」柯蒂斯指出，「這些孩子大多在9歲到14歲之間。很多和她同齡的孩子，大腦發育都尚未完全，很容易受到影響。」

「斷電挑戰」是一項在2021年於TikTok上迅速走紅，以「窒息遊戲」為基礎的網路挑戰，且快速受到兒童的追捧；這項挑戰也被拿來與其他專門針對年輕受眾的網路挑戰和騙局進行比較；目前已有新聞報導和維權組織，將該挑戰與數起死亡事件聯繫起來。

據悉，多家社群媒體公司已在其平台上，封鎖相關致命挑戰的影片或向搜索相關關鍵字的用戶發生警告，但這些警告對賈克琳和其他此喪命的兒童來說，卻是來得太晚；據聯邦疾病防治中心(CDC)統計，目前約有80名兒童因這種網路趨勢而不幸喪命。

CDC 德州 TikTok

上一則

美西暖冬讓雪量不足 今春恐陷缺水、野火危機

延伸閱讀

「等了10多年」 梅姨案被拐童剛領結婚證：雙喜臨門

「等了10多年」 梅姨案被拐童剛領結婚證：雙喜臨門
Tsetsegsaikhan Batmunkh攜手St. Jude改善蒙古癌症兒童照護現況

Tsetsegsaikhan Batmunkh攜手St. Jude改善蒙古癌症兒童照護現況
泰射擊場槍枝走火 中遊客臉中彈、舌頭被打掉

泰射擊場槍枝走火 中遊客臉中彈、舌頭被打掉
AI語音助理突問女童「能不能讓我看妳褲子？」德州媽嚇瘋：不敢再用

AI語音助理突問女童「能不能讓我看妳褲子？」德州媽嚇瘋：不敢再用

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

夏威夷8旬夫妻砸畢生積蓄蓋夢幻屋 落成不到6年竟全毀

2026-03-17 15:43
監視器畫面顯示涉案人員在倉庫內準備「假伺服器」過程，孫廷偉(左)和中間人(右)使用吹風機加熱拆除並重新黏貼標籤與序號。(司法部提供)

美超微台裔創辦人助中獲美AI技術 吹風機造假畫面曝光

2026-03-20 18:17
馬斯克表明願幫忙付薪水給TSA員工。(路透)

全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水

2026-03-21 11:11
物理學者馬譚美致力於核融合研究。（勞倫斯利佛摩國家實驗室照片）

42歲華裔女物理學者 推動核融合大將

2026-03-17 11:46
外國人以現金出手前來美國大量買房，被認為導致年輕美國人及中產階級家庭「美國夢」破滅。（美聯社）

中國人在美買房搶教育資源？眾院共和黨擬大幅加稅設限

2026-03-16 09:11
國安部預算卡關，令負責機場安檢的運輸安全局人員請假率大升，幾個主要機場都出現等待安檢的排隊長龍。照片為19日的亞特蘭大國際機場。（歐新社）

無薪可領… 同1天逾3成安檢員突請假 美3大機場排長龍

2026-03-20 05:54

超人氣

更多 >
專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華

專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華
省一輩子妻卻先走一步 男見大筆退休金後悔：早該帶她去旅遊、吃牛排

省一輩子妻卻先走一步 男見大筆退休金後悔：早該帶她去旅遊、吃牛排
亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」

亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」
眾院民主黨領袖：川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上

眾院民主黨領袖：川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上
TSA員工沒薪水快要活不下去 機場發起募捐

TSA員工沒薪水快要活不下去 機場發起募捐