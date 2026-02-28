輕罪前科被ICE拘留 加國公民稱待遇比殺人犯還慘

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
持有綠卡的39歲加拿大公民萊特與未婚妻湯姆森，11月從墨西哥返美時在休士頓機場遭到移民執法官員拘留，原因是他過去曾兩次因輕罪被定罪。(GoFuneMe)
每日郵報(Daily Mail)26日報導，持有綠卡的39歲加拿大公民萊特(Curtis Wright)是石油鑽井工人，與未婚妻及三個孩子住在休士頓，去年底到墨西哥出差，11月返美入境時在休士頓布希國際機場(George Bush Intercontinental Airport)遭到移民暨海關執法局(ICE)拘留，原因是他高中時期曾因非法持有管制藥物贊安諾(Xanax)、以及八年前開車神智不清而遭到輕罪定罪。目前被羈押在南德州處理中心(South Texas Processing Center)的萊特受訪時說，拘留期間的待遇「比殺人犯還糟糕。」

萊特受訪時說，拘留中心所有一切都不好受，跟家人分開更是痛苦。他說，拘留中心設施非常惡劣，破舊不堪，到處都有霉菌、污垢、油漬。

他表示，遭到拘留之初，兩天之間只拿到一瓶水跟一個冷凍鬆餅。他說：「食物爛透了，我家的狗都不會想咬第二口。」

家屬表示，自從開車神智不清遭到定罪之後，萊特已經戒酒，多年來出入境都沒問題，綠卡也成功更新。

萊特與未婚妻湯姆森(Kayla Thomsen)育有一歲半的女兒。萊特在前一段婚姻育有兩個孩子。

萊特幼年時隨同父母移居美國，是持有綠卡的合法永久居民；他受訪時說，被拘留之前一直支持ICE行動，認為ICE探員正執行必要任務，把「罪大惡極」的非法移民從美國趕走。他說：「自從我進來這裡之後，才發現我見到跟遇到的人，完全不是這樣。」

他說，拘留中心裡的人大多數都跟自己一樣，是為了養家活口的普通人，設法成為社會的一份子。

家屬已向聯邦法院申請人身保護令(habeas corpus)，指控萊特遭到非法拘留，違反憲法保障權利。家屬在GoFuneMe網站發動目標5萬元的捐款，至截稿為止已收到57筆捐款，累計募得6598元。

綠卡 非法移民 ICE

萬物皆漲 串流平台訂閱費用6年漲20%

派拉蒙買華納 川普盟友成老闆 CNN主播群恐洗牌

