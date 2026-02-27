我的頻道

加州華裔三寶爸遇小車禍 下車後遭對方冷血撞死

川普稱古巴沒錢了 美國最終可能「友善接管」

邊境巡邏隊拘留後被放生 幾失明的緬甸難民陳屍街頭

編譯彭馨儀／即時報導
家屬親友和支持者為沙阿·阿拉姆舉行燭光追悼會。(路透)
因案被捕的56歲緬甸羅興亞難民沙阿·阿拉姆(Nurul Amin Shah Alam)，雙眼幾乎失明，19日從郡監獄獲釋後，又被邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)拘留，但被認定不符遣返條件於當天被釋放。邊境巡邏隊將他載到水牛城市中心北部的一家天好(Tim Hortons)咖啡店放生。

沙阿·阿拉姆的家人原本以為他會自行出獄，但在得知他被遺棄後開始找人並報警。

警方24日晚間在NHL水牛城軍刀隊(Sabres)主場KeyBank Center體育館附近發現沙阿·阿拉姆的遺體，體育館距離天好咖啡店有好幾哩遠。

水牛城警察局(Buffalo Police Department)表示，郡法醫確定死因是健康相關疾病，並排除凍死或他殺的可能性。

民主黨籍水牛城市長萊恩(Sean Ryan)在聲明中指出，這是聯邦探員失職，不應該把沙阿·阿拉姆獨自留在離家數哩遠的地方，「一名弱勢男子，幾乎失明且不會說英語，被留在冰凍的下雪天氣，不是安置在安全可靠的地方。海關暨邊境保護局(CBP)不專業也不人道。」

CBP聲明回覆，「邊境巡邏隊員提議送他去一家咖啡館，他選擇接受，因為咖啡館溫暖安全，離他最後公開的住址很近，他不是直接從檢查哨離開。他也沒有表現出任何痛苦、行動不便或需要特殊幫助。」

羅興亞賦權社區(Rohingya Empowerment Community)創始人伊姆蘭·法扎爾(Imran Fazal)認識沙阿·阿拉姆一家，指出他曾在馬來西亞做建築工，於2024年12月帶著妻子和兩個孩子來到美國，希望尋找更好的生活。

一年前，水牛城警方逮捕沙阿·阿拉姆，起因是一起導致兩名警員輕傷的事件。伊利郡(Erie County)地方檢察官麥克·基恩(Mike Keane)表示，沙阿·阿拉姆被控傷害、非法闖入和刑事毀壞罪，於2月9日認罪，定於3月判刑。

法扎爾表示，當時沙阿·阿拉姆只是想避雪，因語言障礙和文化差異而被逮捕。

世報陪您半世紀

