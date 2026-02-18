56歲跨性別男冰球賽槍殺前妻與兒 網上曾嗆「我們會發狂」

我的頻道

編譯王若馨／綜合報導
圖為發生槍案的丹尼斯．林區體育館。(美聯社)
圖為發生槍案的丹尼斯．林區體育館。(美聯社)

16日在羅德島州一所高中冰球賽開槍造成3死3傷的槍手，是56歲的跨性別男子道根(Robert Dorgan)，他槍殺了在看台觀賽的前妻蓉達．道根(Rhonda Dorgan)和23歲兒子艾登．道根(Aiden Dorgan)，重傷前妻的父母和一名家庭友人後自殺。

道根16日下午於波塔克特(Pawtucket)的丹尼斯．林區體育館(Dennis M. Lynch Arena)正在舉行高中冰球賽的溜冰場開槍，當時他的另一個兒子正在場中比賽。

道根還有一個女性名字：Roberta Esposito。

警方表示，沒有跡象顯示16日下午的賽事會發生暴力事件，道根過去曾多次參加冰球比賽，從未發生事故。在槍擊發生前，道根似乎並未與親屬有任何交談或衝突。至少有三名旁觀者成功制服道根，但他仍能伸手去拿第二把槍自盡。

道根在案發前一天於X平台發文，針對有人將跨性別民主黨聯邦眾議員莎拉·麥布萊德(Sarah McBride)稱為男性，憤怒寫道：「繼續攻擊我們吧，當我們發狂(Go BERSERK)時不要感到意外。」

警方認為，道根在溜冰場開槍時鎖定自家人，與他多年來因性別認同引發的激烈法庭糾紛有關。

根據當地媒體取得的法院文件，道根前妻於2020年以「性別重置手術、自戀及人格障礙特徵」為由提出離婚，兩人於2021年正式離婚。道根有個孩子在北普羅維登斯高中(North Providence High School)就讀12年級，並參加冰球錦標賽。

當地電視台WPRI報導稱，道根2020年曾前往北普羅維登斯警局報案，表示岳父因他接受性別重置手術而要求他搬家。他告訴警方，岳父曾使用針對跨性別者的侮辱性字眼，並稱那樣的人「不會住在我家裡」。

一個看似屬於這名槍手的X帳號，充斥著數千則語無倫次的貼文，其中包括抨擊反跨性別仇恨的內容，以及多則反猶太、支持納粹與種族主義的激烈言論。

案發後，一名離開波塔克特警局的女子自稱是槍手女兒，對記者表示父親「有心理健康問題，而且病得很重」。她說：「他射殺了我的家人，而他現在也死了。」

位於緬因州巴斯的造船廠General Dynamics Bath Iron Works發言人亨奇(David Hench)17日表示，道根是該廠的在職員工。同事說，道根使用女廁，經常和他談論家庭，道根的前妻從未被提起，但那名打冰球的兒子則是經常討論的話題。道根的脾氣不好，有時甚至會因此與同事爆發激烈的爭吵與對罵。

