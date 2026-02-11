重大突破 NBC主播母失蹤10天 疑似綁匪蒙面人影像曝光

聯邦調查局10日公布的新影像顯示，一名頭戴滑雪面罩的人出現在葛瑟瑞的母親家門外，疑似動手干擾門口攝影機。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)節目「今日」(Today)女主播葛瑟瑞 (Savannah Guthrie)的母親南茜已失蹤10天，毫無音訊，疑遭綁架，警方調查也毫無頭緒。聯邦調查局(FBI )10日公布的新影像顯示，一名頭戴滑雪面罩的人，在南茜失蹤當夜，出現在這名主播母親家門外，疑似動手干擾門口監視攝影機。這可說是本案第一個重大突破。

FBI局長巴特爾(Kash Patel)在他的社群平台X帳號發布靜態照片與影片，畫面以詭異的黑白色調呈現，可見一人在黑暗中站在一處空蕩蕩的門口。這個人被描述為「持武器者」，他帶著背包和手槍的槍套。

根據有線電視新聞網(CNN)，影片中可見歹徒走到Nest門鈴攝影機前，疑似用戴著手套的手遮住鏡頭。影片還拍到，此人口中含著手電筒，一度遠離攝影機，拿起前院看似是植物的物品來遮擋鏡頭。

這些影片總長不到一分鐘，讓調查人員和大眾首次得以一窺在亞利桑那州土桑市郊、南茜住家外出現的是什麼人；然而，畫面並未顯示她遭遇了什麼事，也無法協助判斷這名84歲的老太太是否仍然在世。

巴特爾表示，這名「持武器者」似乎「曾動過攝影機的手腳」。在調查人員花了好幾天試圖尋找遺失、損毀或無法存取的影像後，這些影片是從「後端系統」的資料中調取出來的。

調查人員原本希望監視器能立即提供線索，說明南茜是如何在一處偏僻社區的家中失蹤的。然而，皮馬郡警長納諾斯(Chris Nanos)表示，門鈴攝影機在2月1日凌晨不久便遭到中斷；雖然軟體在數分鐘後曾記錄到住家有動靜，但由於她並未訂閱有效的服務，相關影像無法被復原。聯調局專家等人努力從多方數據中恢復當夜視像。

南茜據信是1月31日晚間或2月1日凌晨在土桑市的住家被綁架，受到全美關注。

前聯邦調查局探員凱瑟琳．施韋特(Katherine Schweit)表示，「這一定會讓電話響個不停，帶來許多潛在線索。即使這個人看來全身包得密不透風，其實並非如此。你仍然能看出他的體型、臉部輪廓，甚至可能看到眼睛或嘴巴；還能看出他的走路姿態，而這種步態，身邊熟識他的人很可能一眼就能認出來。」