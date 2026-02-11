我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷富翁出走又一人 傳查克柏格邁阿密置產

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

重大突破 NBC主播母失蹤10天 疑似綁匪蒙面人影像曝光

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯邦調查局10日公布的新影像顯示，一名頭戴滑雪面罩的人出現在葛瑟瑞的母親家門外，疑似動手干擾門口攝影機。(美聯社)
聯邦調查局10日公布的新影像顯示，一名頭戴滑雪面罩的人出現在葛瑟瑞的母親家門外，疑似動手干擾門口攝影機。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)節目「今日」(Today)女主播葛瑟瑞 (Savannah Guthrie)的母親南茜已失蹤10天，毫無音訊，疑遭綁架，警方調查也毫無頭緒。聯邦調查局(FBI)10日公布的新影像顯示，一名頭戴滑雪面罩的人，在南茜失蹤當夜，出現在這名主播母親家門外，疑似動手干擾門口監視攝影機。這可說是本案第一個重大突破。

FBI局長巴特爾(Kash Patel)在他的社群平台X帳號發布靜態照片與影片，畫面以詭異的黑白色調呈現，可見一人在黑暗中站在一處空蕩蕩的門口。這個人被描述為「持武器者」，他帶著背包和手槍的槍套。

根據有線電視新聞網(CNN)，影片中可見歹徒走到Nest門鈴攝影機前，疑似用戴著手套的手遮住鏡頭。影片還拍到，此人口中含著手電筒，一度遠離攝影機，拿起前院看似是植物的物品來遮擋鏡頭。

這些影片總長不到一分鐘，讓調查人員和大眾首次得以一窺在亞利桑那州土桑市郊、南茜住家外出現的是什麼人；然而，畫面並未顯示她遭遇了什麼事，也無法協助判斷這名84歲的老太太是否仍然在世。

巴特爾表示，這名「持武器者」似乎「曾動過攝影機的手腳」。在調查人員花了好幾天試圖尋找遺失、損毀或無法存取的影像後，這些影片是從「後端系統」的資料中調取出來的。

調查人員原本希望監視器能立即提供線索，說明南茜是如何在一處偏僻社區的家中失蹤的。然而，皮馬郡警長納諾斯(Chris Nanos)表示，門鈴攝影機在2月1日凌晨不久便遭到中斷；雖然軟體在數分鐘後曾記錄到住家有動靜，但由於她並未訂閱有效的服務，相關影像無法被復原。聯調局專家等人努力從多方數據中恢復當夜視像。

南茜據信是1月31日晚間或2月1日凌晨在土桑市的住家被綁架，受到全美關注。

前聯邦調查局探員凱瑟琳．施韋特(Katherine Schweit)表示，「這一定會讓電話響個不停，帶來許多潛在線索。即使這個人看來全身包得密不透風，其實並非如此。你仍然能看出他的體型、臉部輪廓，甚至可能看到眼睛或嘴巴；還能看出他的走路姿態，而這種步態，身邊熟識他的人很可能一眼就能認出來。」

FBI

上一則

OpenAI聊天機器人害用戶精神錯亂 GPT-4o挨告將除役

下一則

史丹福華裔研究生推配對平台暴紅 獲210萬創投資金

延伸閱讀

新聞主播母親失蹤 FBI釋蒙面男遮門口監視器畫面

新聞主播母親失蹤 FBI釋蒙面男遮門口監視器畫面
第2個期限已到…NBC女主播再發視頻懇求釋放母親

第2個期限已到…NBC女主播再發視頻懇求釋放母親
追查專門傷害兒童的暴力網路組織 FBI跟科技賽跑

追查專門傷害兒童的暴力網路組織 FBI跟科技賽跑
第二個期限日已到 女主播懇求交出母親：錢準備好了

第二個期限日已到 女主播懇求交出母親：錢準備好了

熱門新聞

國稅局。(路透)

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

2026-02-05 11:33
梅琳達蓋茲（Melinda French Gates）。（美聯社）

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

2026-02-03 13:23
比爾蓋茲（Bill Gates）。（路透）

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

2026-02-04 11:50
俄亥俄州一名郵差在厚重積雪的環境上班時和同事遇到多個危險情況，他因多年來的不滿憤而將當天工作情況拍下上傳網路，沒想到因此被停職停薪。車子積雪示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

2026-02-04 20:02
工會表示，瑪麗亞倒在地上期間，探員倒空她的皮包，看到美國護照之後便離開。（美聯社）

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

2026-02-02 08:10
福耀玻璃美國公司（Fuyao Glass America）。（美聯社）

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

2026-02-09 10:26

超人氣

更多 >
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙
美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返

美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返