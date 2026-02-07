男入獄卻恐嚇被害人 法官坦言輕判「大錯特錯」 追加15年刑

我的頻道

編譯周辰陽／綜合報導
入監服刑後還寫信恐嚇證人的受刑人威金森，以及他所寫的恐嚇信。(蒙哥馬利郡州檢察官辦公室)
馬里蘭州一名20多歲男子因感情糾紛持刀行凶，但法官相信他有悔意而從輕量刑，而且依法有機會提前假釋。沒想到他入獄後不久即寄信威脅受害者及其家屬，原承審法官坦言先前從輕發落是「大錯特錯」，決定撤銷緩刑並加判新刑，將刑期一口氣拉長至35年。

綜合各家媒體與州檢新聞稿，被告威金森(Nasir Wilkinson) 2024年因感情糾紛，持刀攻擊前女友，幾乎將人刺死並棄置街頭。案件進入審理前，檢辯雙方達成協議，威金森對一項一級謀殺未遂罪認罪，檢方求刑不超過16年，並由巡迴法院法官艾爾斯(Marybeth Ayres)裁定刑期。

威金森的家人、朋友、教練與同事共遞交24封聲援信，形容他是自律正直的青年。量刑當天，支持者擠滿法庭，共有15人發言，包括他的父母與85歲的祖母，懇求法官從輕處理。威金森當庭向受害者道歉，並對法官表示：「我可以向妳保證，妳或任何其他法官，都不會再看到我站在你們面前。」

艾爾斯法官宣判時指出，威金森的攻擊手段相當殘忍，但她不記得曾幾何時見過有如此多親友出面支持一名即將被判刑被告，並相信這群人能對被告產生約束、降低再犯風險，同時稱讚他坦承錯誤，並展現對自身行為負責的態度。

根據州檢新聞稿，艾爾斯判處威金森20年有期徒刑，包括8年緩刑；依州法規定，威金森最快在2029年就有機會獲得假釋。

威金森帶著手傷入監服刑，四個月後，等傷勢復原到足以寫字時，他用鉛筆寫信給受害者，一開頭就「致告密者」，接著揚言「讓我說清楚，我一定會殺了你！而且我一點也不在乎後果」，信末則以「殺光告密者」做為結束。

兩天後，被害人的母親也收到一封恐嚇信：「我也為你們準備了東西，還有她的妹妹、正在洗腎的祖父，以及任何跟她有血緣關係的人。事情會這麼容易，因為我知道你們住在哪裡。哈哈！」信尾署名則畫了一個惡魔頭像。

儘管兩封信都沒有署名，但調查人員很快就發現寄信人就是威金森。他再次因恐嚇證人罪回到法庭，艾爾斯法官直言上次「我太寬容了，而且大錯特錯。」

威金森辯稱寫恐嚇信是因為躁鬱症所致，但提不出診斷證明。不過，艾爾斯法官這次不再相信他了，不但新增了15年刑期，還取消原先的緩刑，將刑期延長到35年。

馬里蘭州

