女搭亞利桑納州網約車遭司機性侵 陪審團：Uber須賠850萬

亞利桑納州聯邦法院陪審團5日裁決，優步公司對於2023年一起乘客遭駕駛性侵案負有連帶法律責任，命令該公司支付被害人850萬元賠償金。(路透)

一名女子2023年在亞利桑納州 搭乘優步(Uber)網約車 時，遭司機性侵。今日美國(USA Today)報導，聯邦法院陪審團5日裁決，優步公司對於該案負有連帶法律責任，命令該公司支付被害人850萬元賠償金。

多年來優步司機與乘客的性侵事件多達數千起，而這家網約車巨頭的處理態度飽受批評。該公司將旗下司機歸類為臨時雇工，屬於承包性質、而非公司雇員，據此優步始終堅稱不需為司機的不當行為承擔責任。報導指出，如今亞利桑納州陪審團拒絕接受優步公司的辯解之詞，為3000多起懸而未決的性侵和行為不端官司指明方向。

本案原告代表律師之一莎拉·倫敦(Sarah London)表示，優步將營利置於乘客安全之前，這項裁決對於冒著巨大個人風險出面追究責任的倖存者是一大鼓舞。但賠償金額遠低於原先要求的金額。

優步打算提起上訴；發言人稱，陪審團並未認定該公司有過失，也未認定其安全系統有缺陷，

本案原告2023年11月某日在亞利桑納州男友家中慶祝空服員培訓即將結業，之後搭車返回旅館，途中司機在路邊停車，進入後座性侵她。

原告事後隨即向優步公司和警方報案，同年12月提出訴訟。訴狀稱，這名女子的遭遇並非特例，優步長期以來明知司機有性侵乘客的行為，卻未採取必要防止措施，嚴重危及客戶生命和福祉。

鎮總部位於舊金山 的優步表示，該公司已採取多項措施提升安全，包括2021年與同業Lyft合作建立資料庫，登記因性侵及其他犯罪投訴而被除名的司機。

優步堅稱，近年來性侵通報已大減。2017至2018年間，全美共報告5981起性侵事件，2021至2022年最新數據則是2717起，占全美總出車數量的0.0001%。

但批評者強調，網約車公司必須制定更多保障措施以保護消費者，並在發生性侵事件時承擔明確責任。

律師倫敦表示，另有數千起案件懸而未決，最終是否公正？將取決於進行中的訴訟結果、以及優步是否實施切實有效的改革以保護乘客安全。