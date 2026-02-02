我的頻道

華裔數學家丘成桐扯上艾普斯坦？哈佛校刊：曾協調建清華波士頓分校

美欠22億聯合國快破產 川普：我打幾通電話就能讓其他國家掏錢

德州3少年跌落冷冽池水 母親跳水救不回

編譯陳韻涵／綜合報導
遭喪子之痛的夏安‧漢格曼與9歲兒子EJ(左起)、8歲次子Kaleb、6歲么子Howard的合影。(美聯社)
遭喪子之痛的夏安‧漢格曼與9歲兒子EJ(左起)、8歲次子Kaleb、6歲么子Howard的合影。(美聯社)

特大冬季風暴日前肆虐東部大部分地區之際，德州1月27日發生一起令人心碎的意外。三名分別為6歲、8歲和9歲的兄弟在住家對面池塘附近嬉戲時，不慎跌入冰冷池水；他們的母親聞訊隨即跳入水中救人，但最終仍無法挽回三名孩子的生命。

母親夏安‧漢格曼(Cheyenne Hangaman)告訴美聯社說：「他們不停尖叫著叫我救他們，而我只能眼睜睜看著他們掙扎，努力不讓自己溺水，我只能看著他們與死亡搏鬥。」

範寧郡(Fannin County)警長辦公室指出，這三名兄弟在博納姆(Bonham)北部一處私人池塘溺水身亡；博納姆靠近奧克拉荷馬州邊界，是一個人口約1萬人的鄉村社區。

警長表示，救援人員與一名自告奮勇的鄰居合力將8歲與9歲的男孩遺體拉出水面，隨後經過大規模水下搜尋才找到6歲弟弟的遺體。

漢格曼說，她與孩子們住在池塘對面的朋友家，曾多次警告孩子們不要靠近池塘，但三個兒子都非常活潑，「根本無法阻止他們的好動與好奇心。」

事發當天，漢格曼的小女兒驚慌地跑來告訴她，哥哥掉進水裡；當時，這個位於林間的池塘大部分區域仍覆蓋著薄冰。

漢格曼聞訊後立刻衝出屋外，跳入水中救兒。她回憶道：「我抓住其中一個孩子，試圖把他放到結冰的湖面上，但每次冰面還未完全凝固就再次破裂。我只能不斷努力救助每個孩子，但我只有一個人，根本分身乏術。」

她補充，一名男子前來幫忙，丟了一條繩索給她，才將她從池塘裡拉出來。漢格曼回想當時情況說道：「我無法呼吸，也無法動彈。我知道孩子們已經不在了，自己只好拼命求生。」

這三名男孩都就讀博納姆獨立學區的小學，由於席捲美國大部分地區的嚴寒天氣造成道路結冰，該學區26、27日停課。

學區 奧克拉荷馬州 德州

