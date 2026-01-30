長美甲令人印象深刻 奧運短跑金牌女將李察遜佛州危險駕駛被捕

我的頻道

編譯陳韻涵／即時報導
李察遜去年9月在東京世界田徑錦標賽女子4 X 100公尺接力中，擔任最後一棒，後來居上，為美國隊摘下金牌時的勝利表情。(美聯社)
美國短跑名將莎卡拉‧李察遜(Sha'Carri Richardson)近日再度因運動場外的醜聞成為新聞焦點。佛羅里達州警方表示，李察遜於奧蘭多郊區公路超速駕駛，時速飆到104哩，且涉及逼車、跨越多個車道超車等危險駕駛行為，遭警方攔查後以超速等罪名逮捕並移送檢方偵辦。

橘郡警長辦公室指出，李察遜當時的駕駛行為已對其他用路人構成安全威脅。

年僅25歲的李察遜，是近年美國田徑最具話題性的新星之一；她專攻100和200公尺短跑，雖然身高不到5尺2吋，仍然在2024年巴黎奧運奪下女子100公尺銀牌，並與美國隊友摘下4x100公尺接力金牌；2023年在布達佩斯世界田徑錦標賽更以10秒65的成績拿下100公尺金牌，並寫下個人最佳紀錄，另外還囊括了4x100公尺接力金牌，以及200公尺銅牌。

李察遜不但在田徑場上表現亮眼，她的浮誇髮型和兩吋長美甲也是鏡頭捕捉焦點。但她的職業生涯始終伴隨著爭議。

2021年東京奧運前夕，李察遜在美國奧運田徑選拔賽後，藥檢驗出大麻萃取物「四氫大麻酚」(Tetrahydrocannabinol，THC)呈陽性，遭美國反禁藥機構(United States Anti-Doping Agency，USADA)禁賽一個月，奧運參賽資格被取消，錯失生涯首次登上奧運舞台的機會。

她事後坦承違規並公開致歉，透露是在承受龐大心理壓力下做出的錯誤決定，這起事件也引發社會對運動員心理健康與大麻禁令合理性的討論。

去年7月，李察遜因為與同為短跑選手的世界冠軍男友柯爾曼(Christian Coleman)在西雅圖-塔科馬國際機場(Seattle-Tacoma International Airport，SEA)吵架、推擠，被控四級家庭暴力罪。

警方隨身攝影機與機場航廈的監視器畫面顯示，她歇斯底里地怒斥男友並出手推人，最終遭拘留約18小時；她事後公開道歉，案件隨後撤銷。

