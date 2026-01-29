竊AI技術圖利兩家中國公司 華裔前Google工程師定罪

我的頻道

中央社29日即時報導
丁林偉2019年獲聘為Google員工，涉嫌在3年後被一家中國科技公司拉攏後開始竊取行為。(路透)

司法部今天表示，前Google軟體工程師丁林偉（Linwei Ding，音譯）今天被判有罪，他被控竊取Google的AI商業機密，藉此圖利他暗中效力的兩家中國公司。

路透社報導，38歲的中國公民丁林偉因竊取數千頁機密資料，在為期11天的審判後，被判定7項經濟間諜罪與7項竊取商業秘密罪成立。

每項經濟間諜罪最高可判15年徒刑及500萬美元罰金，而每項竊取商業祕密罪最高則可判10年徒刑及25萬美元罰金。

美國司法部表示，丁林偉預計將於2月3日出席案件進度會議。

丁林偉的辯護律師並未立即回應置評請求。

丁林偉最初於2024年3月因4項竊取商業祕密罪遭起訴，去年2月提出的追加起訴書增加了更多指控罪名。

本案由2023年拜登政府組建的跨部會顛覆性技術打擊小組（Disruptive Technology Strike Force）負責統籌。

檢察官指出，丁林偉竊取的資料涉及Google超級運算資料中心訓練大型AI模型的硬體基礎架構與軟體平台。

據稱遭竊的部分晶片藍圖原本旨在讓Alphabet旗下的Google取得優勢，以對抗自行設計晶片的亞馬遜（Amazon.com）與微軟（Microsoft）等雲端運算對手，並降低Google對輝達（Nvidia）晶片的依賴。

丁林偉2019年5月獲聘為Google員工，涉嫌在3年後被一家中國科技公司拉攏後開始竊取行為。

Google 司法部 間諜

