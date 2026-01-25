我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人照顧百歲母親走完最後一程 唯1事有遺憾

NFL／愛國者10：7險勝野馬 暴風雪中拿下超級盃門票

明尼蘇達州示威者遭移民官擊斃 家屬：他想讓世界變更好

中央社／明尼阿波利斯25日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
明州37歲護士普雷蒂24日參加抗議中與聯邦ICE探員扭打時遭到槍殺，提升明州抗議ICE執法的怒潮。(美聯社)
明州37歲護士普雷蒂24日參加抗議中與聯邦ICE探員扭打時遭到槍殺，提升明州抗議ICE執法的怒潮。(美聯社)

一名美國男性昨天在明尼蘇達州明尼阿波利斯遭聯邦移民執法官員擊斃，這名受害者在當地退伍軍人醫院擔任加護病房護理師，家屬表示他「期盼為這個世界帶來改變」。

中央社引述法新社報導，受害者是37歲的普雷蒂（Alex Pretti），他與移民官員在路上發生衝突時遭開槍擊斃。

這是明尼阿波利斯（Minneapolis）近期第二起平民遭開槍身亡事件。不到3週前，移民暨海關執法局（ICE）官員在掃蕩非法移民行動中，擊斃育有3名子女的37歲母親古德（Renee Good）。

普雷蒂是出生於伊利諾州的美國公民。與古德一樣，法院紀錄顯示他沒有犯罪紀錄，家屬也表示，除了幾張交通罰單外，他從未與執法單位有過其他互動。

這起事件再度引發民眾抗議和地方官員強烈不滿。官員駁斥川普（Donald Trump）政府迅速聲稱普雷蒂企圖傷害聯邦探員一說。案發當時，普雷蒂正在參加反對大規模移民鎮壓的抗議行動。

普雷蒂父母昨天稍晚發表聲明說，普雷蒂是「充滿愛心的人，他深切關懷家人朋友」，也深切關懷他在退伍軍人醫院照顧的病患。

他們並表示，「亞力克斯（指普雷蒂）期盼為這個世界做出改變，可惜他無法親眼看到自己發揮的影響力」。

明尼阿波利斯退伍軍人醫院感染科主任、普雷蒂同事德雷孔亞（Dimitri Drekonja）說，普雷蒂「秉性善良、樂於助人」。

川普政府官員企圖將普雷蒂定調為暴力攻擊者，該說詞似乎遭到一段在美國媒體廣傳的影片推翻；該影片尚未經過法新社核實。

美國國土安全部表示，這名男子是持有9mm半自動手槍「靠近」美國邊境巡邏隊（USBP）人員時遭到開槍擊斃。

家屬表示，普雷蒂的確擁有手槍，也持有明尼蘇達州攜帶隱藏式手槍的許可，但他們從未見過普雷蒂帶槍在身上。

普雷蒂父母呼籲社會大眾「澄清關於我們兒子的真相，他是善良的人。我們為此感到心碎和憤怒」。

非法移民 明尼蘇達州 川普

上一則

冬季風暴致百萬戶停電 1.7萬航班取消 電價與天然氣飆漲

下一則

消滅「天花」功臣 威廉福奇醫師89歲逝世

延伸閱讀

民代「紐約民權」提案 允許起訴各級執法人員

民代「紐約民權」提案 允許起訴各級執法人員
3周內2死 明州州長痛批聯邦 現場一度高度緊張

3周內2死 明州州長痛批聯邦 現場一度高度緊張
ICE槍殺案 多家民調顯示逾半民眾認為不當使用武力

ICE槍殺案 多家民調顯示逾半民眾認為不當使用武力
涉串謀妨礙聯邦執法 司法部發刑事傳票調查明州長、明市長

涉串謀妨礙聯邦執法 司法部發刑事傳票調查明州長、明市長

熱門新聞

真實身分證（Real ID）。示意圖（美聯社）

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

2026-01-19 10:41
納許維爾國際機場工作人員在為一架西南航空班機進行除冰作業。(路透)

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

2026-01-24 17:15
陶宗利被押出家門。（路透）

明州苗族美國公民華氏14度 僅穿短褲和布希鞋、披毯子被ICE押走

2026-01-19 22:22
達美航空公司史上第一次出現高級艙銷售額超過經濟艙。圖為訪客參觀達美商務精英艙。（美聯社）

何謂美國的「K型經濟」 CNN：搭飛機就知

2026-01-17 01:00
想搭郵輪需要一定程度上能接受人群，不喜歡人群的旅客會不太舒服。圖為郵輪乘客共觀日蝕。（美聯社）

郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消

2026-01-22 14:15
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51

超人氣

更多 >
非善即惡、不是0就是100 3星座容不下灰色地帶

非善即惡、不是0就是100 3星座容不下灰色地帶
接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙

接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙
直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂
爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰
中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？

中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？