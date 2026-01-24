真會「裝」 德州夫婦利用社群詐500萬 受害家庭破產

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導

一對來自德州福和市(Fort Worth)的夫婦克里斯多夫與拉奎爾·賈奇(Christopher & Raquelle Judge)被爆利用社群媒體佯裝成建築師及裝修專家，假借客製化住宅與裝修之名詐騙數十名屋主、共近500萬元後，已承認犯下罪行，恐面臨最高20年刑期。

福斯新聞(Fox News)報導，德州北區聯邦檢察官辦公室表示賈奇夫婦承認於2020年8月至2023年1月期間，透過其房屋裝修公司Judge DFW LLC策劃並實施一套精心設計的詐騙手法，兩人將自己包裝成提供客製建築、室內設計、施工等一條龍服務的公司，並透過社群媒體招攬客戶，同時謊稱克里斯多夫是名經驗豐富的建築師。

檢察官稱這對夫婦會先提出低於市價的報價取得建案合約，動工後卻從未完工，最終留給受害者一棟棟爛尾房。騙局會曝光，是因為克里斯多夫在逍遙灣鎮(Runaway Bay)因違反建築法規累計收到424張稽查罰單，最終促使聯邦調查局(FBI)介入調查。

其中一名受害者連恩·西蒙斯(Lane Simmons)表示，賈奇夫婦「來到我們家…把自己推銷成像是奇普與喬安娜・根尼斯(Chip and Joanna Gaines，知名設計家夫婦)的風格。」另一名受害者凱莉·西蒙斯(Kalie Simmons)則說有些家庭的孩子一兩年都沒聖誕節可過，「也有家庭因此聲請破產。」

認罪文件顯示，賈奇夫婦在德州六個郡詐騙超過40名受害者，涉及至少24個不同的建築工程案。兩人將受害者的款項混入主要公司帳戶，並經常挪用某些客戶的分期付款，去支付與該客戶無關的其他工程，累計造成約480萬元的損失。聯邦檢察官表示，這對夫婦隨後將資金用於房貸、日常開銷，甚至整形手術，同時迴避受害者關於工程延宕與未完工的問題。曾任德州北區聯邦檢察官的羅珀(Richard Roper)提醒民眾得小心把錢交給誰，「如果提案好得不像真的，那大概就不是真的。要想想錢到底去哪了。」

克里斯多夫上個月認罪共謀實施電信詐欺罪，最高可被判處20年聯邦監獄刑期；拉奎爾也認罪一項共謀實施電信詐欺罪，最高刑期為五年聯邦監獄。兩人將於今年稍晚分別接受判刑。

