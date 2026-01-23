去年美35城市凶殺案驟降21% 創歷史新低 減少922件

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
52個主要城市去年發生的凶殺案大減，創50年來最低紀錄。圖為去年發生在布朗大學的槍案現場附近，一輛警車停在警戒線旁的十字路口。（美聯社）
52個主要城市去年發生的凶殺案大減，創50年來最低紀錄。圖為去年發生在布朗大學的槍案現場附近，一輛警車停在警戒線旁的十字路口。（美聯社）

獨立智庫機構「刑事司法委員會」(Council on Criminal Justice)22日公布最新報告，全美35個城市從2024年到2025年間凶殺案減少922件，降低幅度約21%，毒品犯罪則略有增加，性侵案件數量持平。另一方面，華盛頓郵報針對全國100多個警察局數據進行分析，結果顯示全國城市連續幾年凶殺案與其他犯罪持續下降，美國如今迎來一個相對安全的時期，大約等同新冠疫情發生之前幾年的狀況。

華郵：近6年52城市降38% 創50年紀錄

華盛頓郵報分析結果顯示，最顯著的變化就是凶殺案統計。從2020年迄今，全國52個大型城市凶殺案件大約減少38%，某些城市如今凶殺案數量還創下半世紀以來最低紀錄。全國52個大型城市的大規模槍擊案件，現在則是華盛頓郵報從2006年成立統計追蹤以來的最低紀錄。大規模槍擊案件定義是造成4人或4人以上的槍擊案件。

不管是任何層級的民主黨與共和黨民選官員，雖然都在為凶殺案與其他犯罪數量減少邀功，但專家指出，趨勢改變的原因何在，目前言之過早。

「刑事司法委員會」主席兼執行長賈爾布(Adam Gelb)說，疫情期間暴力犯罪成長出現歷史新高，過去一年則創下歷史新低。他說，犯罪驟降達到令人吃驚的程度，「就在我們慶祝的同時，也要設法理解，犯罪增加或減少絕對不會只有單一因素」。

根據「刑事司法委員會」統計，丹佛、華府特區、內布拉斯加州奧馬哈(Omaha)的凶殺案件，從2024年到2025年間都減少40%甚至更多。洛杉磯下降36%，紐約州水牛城下降35%，新墨西哥州阿布奎基(Albuquerque)與加州長灘(Long Beach)同樣降低33%，亞特蘭大減少32%，巴爾的摩與芝加哥均減少31%。全美第一大城紐約凶殺案降低22%。

報告當中唯一凶殺案增加幅度超過兩位數的是阿肯色州小岩城(Little Rock)，過去一年凶殺案件增加16%。

賈爾布指出，犯罪數字與地方因素息息相關，社區問題基本上還是要由地方層級解決。不過，他表示，現在看到國家層級，非常廣泛的社會、文化與經濟力量，足以對地方層級事件產生龐大影響。

共和黨表示，嚴厲打擊犯罪的強硬立場、移民執法行動擴大，都對犯罪減少產生影響，例如國民兵進駐紐奧良與華府。民主黨籍市長則說，政策成功導致犯罪下降。

