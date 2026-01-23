設下龐式騙局得手3.8億元 逾2000人受害 炫富佛州男認罪

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
涉嫌「龐式詐騙」而遭起訴的佛州男子柏克哈特及其所創立的空殼公司「驅動理財規畫公司」(Drive Planning)。(取自「驅動理財規畫公司」網站)
涉嫌「龐式詐騙」而遭起訴的佛州男子柏克哈特及其所創立的空殼公司「驅動理財規畫公司」(Drive Planning)。(取自「驅動理財規畫公司」網站)

54歲男子柏克哈特(Todd Burkhalter)頂著金融集團執行長頭銜，經常在社群媒體炫耀遊艇、國外豪宅、租用私人飛機等豪奢消費，實際上花的錢都是來自「龐式騙局」(Ponzi scheme)的3億8000萬元詐騙所得，被害者超過2000人。柏克哈特遭到聯邦詐騙罪名起訴之後已坦承犯罪，本案創下喬治亞州史上詐騙金額最高紀錄。

喬治亞州北區聯邦檢察官赫茲柏格(Theodore S. Hertzberg)21日發表聲明指出，「驅動理財規畫公司」(Drive Planning)執行長柏克哈特坦承從2020年9月到2024年6月間，總共詐騙2000多名投資人，得手金額超過3億8000萬元，用來支付奢華生活開銷。

赫茲柏格指出，柏克哈特接受聯邦調查期間依然繼續從事詐騙。他說，柏克哈特對投資人造成巨大傷害，「今日的認罪只是究責的第一步」。檢方請求法院對柏克哈特判處17年半有期徒刑。

根據聯邦調查，來自佛羅里達州的柏克哈特在喬州艾爾法瑞塔(Alpharetta)開設公司，對投資人聲稱有良好投資機會，包括迅速取得房屋貸款、利用房地產基金套利。柏克哈特對投資人宣傳說，投資方式「簡單方便」，每三個月就可收到10%獲利，鼓勵投資人動用退休存款及儲蓄帳戶。

根據調查，柏克哈特聲稱公司有房地產做為抵押，其實房地產並不存在。柏克哈特聲稱與喬州各地知名房地產開發商關係密切，並有地產商房地產做為擔保，博取投資人信任。投資者參加投資的資金，被柏克哈特拿來購買一艘200萬元的遊艇，在墨西哥聖盧卡斯角(Cabo San Lucas)購買210萬元康斗公寓，購買兩輛2024年份的路虎(Land Rover)休旅車及一輛2020年份的普雷沃斯特馬拉松豪華露營車(Prevost Marathon motorcoach)。

柏克哈特的投資詐騙廣告還滲透到美國職棒大聯盟(Major League Baseball)，「驅動理財規畫公司」出現在坦帕灣光芒隊(Tampa Bay Ray)主場純品康納球場(Tropicana Field)本壘板後方贊助廠商之列。

證券管理委員會(SEC)2024年3月對柏克哈特展開調查。

