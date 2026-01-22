我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普對格陵蘭「終極方案」 傳加碼每人發100萬美元但有1前提

別只計較咖啡錢 當心四大支出巨獸「省小錢虧大錢」

接視訊電話赫見朋友被打 川普小兒子隔海報警救英國友人命

編譯彭馨儀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統的小兒子拜倫。(美聯社)
川普總統的小兒子拜倫。(美聯社)

川普總統的小兒子拜倫(Barron Trump)的一名女性友人在英國法庭作證，她遭前男友毆打時，多虧拜倫及時報警才得以脫險，拜倫等於救了她的命。

英國「地鐵報」(Metro)報導，這名身分未透露的女子去年1月案發當時與22歲的前男友馬特維·魯米安斯特夫(Matvei Rumianstev)發生激烈爭吵，魯米安斯特夫因嫉妒女友與拜倫的友誼而對她施暴，這時人在美國的拜倫，接起一通視訊通話(Facetime)，看到魯米安斯特夫正在毆打他的朋友。拜倫立刻採取行動，撥打英國警方的緊急電話999。

倫敦的斯納斯布魯克法庭(Snaresbrook Crown Court)審理期間，播放了錄音，拜倫的聲音說，「我剛接到她的電話，說有名男子正在毆打她。」

拜倫向警方提供女性友人的地址，「這真的很緊急，請幫忙。我接到她的電話，有一個傢伙在毆打她。」

執法記錄影片顯示，警方趕到現場告訴女子，說有人在美國打了電話，但沒有告訴她是誰。

女子告訴警方，「我和川普的兒子拜倫是朋友。」

警方要求女子回撥電話給拜倫，以確認她所說的話。影片顯示，女子問說，「你好，拜倫，你報警了嗎？」

可以聽到拜倫回答，「有人報警了。」

拜倫對警方說，「我接起視訊通話，本以為會是一個問候或一句客套話。」拜倫說，視訊通話持續了大約10到15秒後就中斷了，「我只看到天花板，但聽到尖叫聲、哭聲和被打的聲音。我能看到手機上一名男子的頭，然後鏡頭轉向她，她被威脅還被打，我打電話給你們，因為這是我只能做的事，我不想再打電話威脅，因為那樣只會讓情況更糟。」

這名女性表示，打電話給拜倫是上帝的旨意，她向陪審團解釋拜倫是如何與她聯絡。

女子告訴陪審團，她在接到這通最後接通並讓拜倫報警的電話之前，錯過了幾通拜倫的來電。女子說，「拜倫幫忙救了我的命。那通電話在那一刻就像上帝救她的徵兆。」

川普 地鐵

上一則

郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消

下一則

川普簽行政命令 投資機構禁止收購獨棟屋住宅

延伸閱讀

川普放話：鮑爾若留任Fed理事 日子不會好過

川普放話：鮑爾若留任Fed理事 日子不會好過
川普就怕市場翻臉...這波敢進場又賺到 分析師：未來小心「狼來了」

川普就怕市場翻臉...這波敢進場又賺到 分析師：未來小心「狼來了」
接友人視訊電話見遭前男友毆打 川普小兒子拜倫報警救她一命

接友人視訊電話見遭前男友毆打 川普小兒子拜倫報警救她一命
川普不顧和平 該得最厚臉皮獎

川普不顧和平 該得最厚臉皮獎

熱門新聞

達美航空（Delta Air Lines）。（路透）

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

2026-01-14 10:01
真實身分證（Real ID）。示意圖（美聯社）

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

2026-01-19 10:41
達美航空公司史上第一次出現高級艙銷售額超過經濟艙。圖為訪客參觀達美商務精英艙。（美聯社）

何謂美國的「K型經濟」 CNN：搭飛機就知

2026-01-17 01:00
陶宗利被押出家門。（路透）

明州苗族美國公民華氏14度 僅穿短褲和布希鞋、披毯子被ICE押走

2026-01-19 22:22
馬斯克近期在X上宣稱，「迫切需要立即提高出生率」，其主張與現實嚴重脫節。美聯社

有錢人鼓勵生育太虛偽…人口結構改變真正對策應該是這個

2026-01-16 11:42
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51

超人氣

更多 >
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆
民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台

民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台
暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴
好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃

好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃