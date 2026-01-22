接視訊電話赫見朋友被打 川普小兒子隔海報警救英國友人命

川普總統的小兒子拜倫。(美聯社)

川普 總統的小兒子拜倫(Barron Trump)的一名女性友人在英國法庭作證，她遭前男友毆打時，多虧拜倫及時報警才得以脫險，拜倫等於救了她的命。

英國「地鐵 報」(Metro)報導，這名身分未透露的女子去年1月案發當時與22歲的前男友馬特維·魯米安斯特夫(Matvei Rumianstev)發生激烈爭吵，魯米安斯特夫因嫉妒女友與拜倫的友誼而對她施暴，這時人在美國的拜倫，接起一通視訊通話(Facetime)，看到魯米安斯特夫正在毆打他的朋友。拜倫立刻採取行動，撥打英國警方的緊急電話999。

倫敦的斯納斯布魯克法庭(Snaresbrook Crown Court)審理期間，播放了錄音，拜倫的聲音說，「我剛接到她的電話，說有名男子正在毆打她。」

拜倫向警方提供女性友人的地址，「這真的很緊急，請幫忙。我接到她的電話，有一個傢伙在毆打她。」

執法記錄影片顯示，警方趕到現場告訴女子，說有人在美國打了電話，但沒有告訴她是誰。

女子告訴警方，「我和川普的兒子拜倫是朋友。」

警方要求女子回撥電話給拜倫，以確認她所說的話。影片顯示，女子問說，「你好，拜倫，你報警了嗎？」

可以聽到拜倫回答，「有人報警了。」

拜倫對警方說，「我接起視訊通話，本以為會是一個問候或一句客套話。」拜倫說，視訊通話持續了大約10到15秒後就中斷了，「我只看到天花板，但聽到尖叫聲、哭聲和被打的聲音。我能看到手機上一名男子的頭，然後鏡頭轉向她，她被威脅還被打，我打電話給你們，因為這是我只能做的事，我不想再打電話威脅，因為那樣只會讓情況更糟。」

這名女性表示，打電話給拜倫是上帝的旨意，她向陪審團解釋拜倫是如何與她聯絡。

女子告訴陪審團，她在接到這通最後接通並讓拜倫報警的電話之前，錯過了幾通拜倫的來電。女子說，「拜倫幫忙救了我的命。那通電話在那一刻就像上帝救她的徵兆。」