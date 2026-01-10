我的頻道

川普行政命令宣布國家緊急狀態 搶先封殺法院查扣委內瑞拉石油收入

伊朗鎮壓血洗街頭 醫護曝急診慘況「眼睛中彈穿腦、腿卡40顆鉛彈」

密西西比滅門血案細節曝光 24歲男槍殺6人 連7歲童也不放過

編譯彭馨儀／即時報導
涉嫌一夜之間連續殺害六人的24歲密西西比州男子達里卡·摩爾。(克萊郡警長辦公室)

密西西比州9日晚間發生駭人聽聞的滅門血案，共有六人遇害，其中包括一名七歲女童。兇手為同一人，犯案地點分布三處不同現場。

克萊郡(Clay County)警長史考特(Eddie Scott)表示，24歲的達里卡·摩爾(Daricka Moore)已被羈押，目前被控一級謀殺，該罪名最重可判死刑，可能還面對其它謀殺指控。

史考特表示，目前尚不清楚達里卡·摩爾的犯案動機，但他透露，部分受害者與槍手有親屬關係。

9日晚間6時56分，有人報警，稱在克萊郡西部一個名為雪松崖(Cedar Bluff)的偏遠鄉村社區布萊克路(Blake Road)的一處住宅發生槍擊事件。

調查人員認定，達里卡·摩爾更早之前在錫達布拉夫(Cedar Bluf)大衛山路(David Hill Road)的一處住宅內槍殺了他67歲的父親格倫·摩爾(Glen Moore)、55歲叔叔威利·埃德·吉尼斯(Willie Ed Guines)和33歲弟弟昆廷·摩爾(Quintin Moore )。

警員趕到現場時，發現三人頭部中槍，當場死亡。

隨後，達里卡·摩爾涉嫌偷走弟弟昆廷的一輛福特F150皮卡，並前往布萊克路的一處住宅，也就是報警電話的地點。

史考特稱，達里卡·摩爾強行闖入住宅，並持槍企圖性侵，並槍殺一名與他有親屬關係的七歲女童。

警方趕到現場時，發現女童頭部中槍，當場死亡。史考特說，「我不知道犯嫌有什麼動機要殺害一個七歲的孩子。」

據信，達里卡·摩爾隨後駕駛偷來的卡車逃離住所，最終抵達克萊郡西部錫洛姆-格里芬路(Siloam-Griffin Road)。警方隨後接到另一通報警電話。

在住所內，警方發現了達里卡·摩爾偷來的卡車。房屋後方有強行闖入的痕跡，屋內兩具屍體身分已確認，其中一人是當地教會的牧師，目前尚不清楚他們為何成為攻擊目標。

史考特表示，在他30年的警務生涯中，這起案件是他處理過最棘手的案件之一。

密西西比州槍擊案6死 犯嫌落網威脅解除

NBA／魔術貝恩關鍵罰球逆轉金塊 布萊克飆新高38分 約柯奇大三元做白工

新州企業預估 明年經濟展望不會好轉

貝佐斯前妻 今年捐款高達71億元 獲贈機構臨收到前一刻才知道

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

反制中收緊稀土出口 日求助G7穩供應鏈 還將首次海底試採

南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家

白卡變革波及日間護理中心 長者焦慮

