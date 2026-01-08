殺害雙親 導演雷納之子換律師延後聆訊 改指定公設辯護律師接手

好萊塢名導演羅伯雷納的次子尼克·雷納涉嫌殺害雙親，被控兩項一級謀殺罪名。(路透)

眾所矚目的好萊塢 導演羅伯雷納夫妻(Rob and Michelle Reiner)命案，涉嫌行兇的次子尼克·雷納(Nick Reiner)被控兩項一級謀殺罪，原本預定7日在洛杉磯再次出庭，但由於辯護律師臨時宣布不再接受委任，法官當天決定延後聆訊。

綜合美聯社等媒體報導，尼克7日出庭時已剃去頭髮，身穿棕色囚服，而不是12月17日首次過堂時所穿著的防自殺囚服。他站在法庭羈押區的玻璃後面，一度踮起腳尖望向旁聽席，身後站有兩名法警(bailiff)。

主審法官麥戈尼格爾(Theresa McGonigl)罕見地批准媒體可在法庭內拍攝，但不能拍攝到尼克的容貎。

曾為許多好萊塢名人擔任辯護的著名律師傑克森，7日突然宣布不再代表涉嫌殺害雙親的尼克·雷納。(歐新社)

在正式進入審訊前，尼克的代表律師傑克森(Alan Jackson)趨前向法官表示不再擔任本案辯護，要求退出此案。法官准許所請，改指定一名公設辯護律師代表尼克，並將聆訊延期到2月23日，以便新任辯護人有時間瞭解案情。

通常情況下，被告只有在無力支付私人律師費用時才會選擇公設辯護人。

本身是知名辯護律師的傑克森，在法庭外遭記者追問為何退出本案時，表示基於法律及道德理由而無法透露原因。

他說，「由於一些我們無法控制的情況，更重要的是，一些尼克無法控制的情況，很遺憾我們無法繼續代理尼克的案件。」

但傑克森隨後又說，經過數星期調查，「我們了解到，而且可以肯定地說，根據加州 法律，尼克不構成謀殺罪。」他並堅持要求記者報導時，「一定要把這句話寫出來。」他表示仍堅定支持尼克，認為法律程序最終會揭露真相。

尼克上月首次過堂時，傑克森是代表律師，但他沒有透露是如何獲聘，也沒有說明是誰聘用他。

傑克森近年在多起涉及好萊塢名人的案件中擔任辯護律師而打響名堂，其中包括製片大亨溫斯坦(Harvey

Weinstein)、奧斯卡 影帝凱文史貝西(Kevin Spacey)，甚至是羅伯雷納(Rob Reiner)本人。

雷納家族發言人在7日發表聲明，指「他們對法律程序充滿信心，但不會就與法律程序相關的事宜進一步評論。」