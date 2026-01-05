我的頻道

「一場完美風暴核心」是他們推了川普一把 決定重拳拉下馬杜洛

習李會5日登場 美媒：李在明倒楣遇川普打委國 對中任務變棘手

奧州男子後院練習射擊 流彈飛越好幾個街區 打死鄰居

編譯尤寶琪／綜合報導
涉嫌練習射擊時流彈誤射鄰居致死的亞當斯。(史蒂芬斯郡警長辦公室照片)
涉嫌練習射擊時流彈誤射鄰居致死的亞當斯。(史蒂芬斯郡警長辦公室照片)

奧克拉荷馬州33歲男子科迪·韋恩·亞當斯(Cody Wayne Adams)，日前在自家院子用手槍練習射擊時，一顆流彈竟飛越好幾個街區，擊中一名坐在門廊上的鄰居，導致這名鄰居死亡。亞當斯於12月26日遭到逮捕，並被史蒂芬斯郡(Stephens County)以一級過失殺人罪起訴。法庭紀錄顯示，他被收押後以10萬元交保獲釋。

根據史蒂芬斯郡警長的宣誓證詞(affidavits)，警方是在聖誕節當天收到關於槍擊案的報案，派員前往科曼奇(Comanche)北部的一處住宅，發現桑德拉·菲爾普斯(Sandra Phelps)抱著孩子坐在自家前廊時遭到槍擊；目擊者稱，菲爾普斯「哎喲」慘叫一聲後隨即倒地。

宣誓證詞指出，調查人員確認菲爾普斯是身中槍傷，並在警方接獲槍擊報案約20分鐘後被宣告死亡。

警方隨後聯繫了亞當斯；亞當斯告訴警方，他最近買了一把.45口徑手槍給自己當聖誕禮物，並一直在自家院子裡朝空罐子練習射擊；他家距離菲爾普斯被槍擊的地點大約半哩遠。史蒂芬斯郡警局隊長范恩(Timothy Vann)在宣誓證詞中寫到，當警方告訴亞當斯，他們懷疑是他開槍射殺了菲爾普斯時，「亞當斯明顯情緒激動，開始哭泣。」

美聯社記者致電並留言給亞當斯的律師巴霍爾茨(Carl Buckholts)，但尚未收到回覆。

法庭紀錄顯示，亞當斯定於2月25日出庭，並被勒令不得與受害者家屬接觸。

奧克拉荷馬州法律將一級過失殺人罪定義為在犯下輕罪的過程中，無意造成他人死亡的殺人行為；該罪最高可判處無期徒刑；起訴書指控亞當斯使用槍支的行為，顯示他「罔顧他人安全」，這在奧克拉荷馬州屬於輕罪(misdemeanor)。

亞當斯 奧克拉荷馬州 槍擊

上一則

美出兵委內瑞拉掀入侵巴拿馬比較 兩大強人碰巧皆1/3落網

曼達尼上任2天 刪亞當斯市長X平台貼文 裁撤2辦公室
紐約市長曼達尼上任首日 撤銷亞當斯挺以行政令 以控反猶
亞當斯插手RGB人事 曼達尼凍租承諾恐受阻
曼達尼首日…亞當斯被起訴後所發行政令全廢除 設5名副市長

