1年半2度落水 佛州6歲自閉童掉入池塘獲救

編譯彭馨儀／綜合報導
警方直升機紅外線熱像儀，發現6歲自閉症男童可可浸在水深及胸的池塘中，看起來意識清醒，緊緊抓住一根樹枝，讓員警鬆了一口氣。(沃盧西亞郡警長辦公室)
警方直升機紅外線熱像儀，發現6歲自閉症男童可可浸在水深及胸的池塘中，看起來意識清醒，緊緊抓住一根樹枝，讓員警鬆了一口氣。(沃盧西亞郡警長辦公室)

佛羅里達州沃盧西亞郡(Volusia County)警長辦公室公布執法監視畫面顯示，聖誕節當晚，一名小男孩掉入池塘後，員警跳入冰冷的水中將其救出。

警方報告指出，警局接獲報案電話表示一名6歲男童失蹤後，出動直升機展開搜尋。機組人員利用紅外線熱像儀，在德爾托納(Deltona)附近一個社區的池塘裡發現男童浸在深及胸部的水中，看起來意識清醒，緊緊抓住一根樹枝，讓員警鬆了一口氣。

被警方稱為可可(Coco)的6歲男童患有自閉症，不會說話。

警方公布的搜救影片顯示，員警發現男童後大聲呼叫，「可可！可可，快過來！」

「好了，我們看到他了。他的胸部露出水面，」

一名警員隨即躍入水中將孩子救起，他雖然身體冰冷，但並未受傷。「過來，好嗎？我們去給你拿條毯子，好嗎？過來。」

警員布羅夫(Wes Brough)將孩子抱到岸上，經醫生檢查確認無恙後，把他送回家，讓他與家人團聚過聖誕節。他的家人激動不已。

「他很冷，我們已經叫消防隊過來查看他的情況了，」布羅夫警員告訴可可的父親。

家人表示可可不會說話，但是非常喜歡水；這並非可可第一次意外落水，一年半內已經發生過兩次。

2024年8月，當時5歲的可可從住家二樓的跑了出來。他的逃跑觸發了警報器，家人隨即報警。後來可可被安全救起，毫髮無傷。當時家人才注意到，可可喜歡水，容易被水吸引，因此從那時起，開始讓可可學習游泳。

沃盧西亞郡警長辦公室表示。警方也與可可的家人談到如何加強住家安全防範措施，並要求可可時時配戴GPS追蹤器。

「最重要的是，我們很高興他平安回家了，」警長辦公室表示。

據當地電視台CBS12報導，當局敦促患有自閉症或特殊需求的兒童的家庭使用多層保護措施，包括門鈴警報器、安全圍欄和可穿戴追蹤設備。

聖誕節 佛羅里達州

1天槍殺2位前夫 佛州61歲婦被控謀殺、最重死刑

紐約男子聖誕節從10歲小孩手上搶走玩具鈔 被通緝

澤倫斯基抵達佛州 美東時間下午1時會川普

內唐亞胡周一訪佛州見川普 談加薩第二階段停火

哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控

