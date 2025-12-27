我的頻道

年終回顧…扛住川普關稅風暴 彭博：永遠不要低估中國

不只iPhone摺疊機 WSJ盤點2026年改變生活的科技趨勢

酒駕、直播 德州伊州2女駕駛害死1家3口、1行人

編譯盧炯燊／綜合報導
伊利諾州43歲女子麥卡蒂-沃滕(Tynesha McCarty-Wroten)因為一邊駕車一邊在TikTok開直播，結果撞死一名行人。(湖郡地區法院)
德州及伊利諾先後發生嚴重致命車禍，涉及酒後開車及在分心駕駛，警方已多番警告駕駛人切勿酒駕，保持注意力，切勿害人害己。

據NBC新聞網報導，德州一名女子涉嫌酒駕逆向行車而肇禍。事發於12月20日凌晨2時左右，來自哈里斯郡(Harris County)的一家四口結束在友人家的慶祝聖誕派對後駕車返家，途經本德堡郡(Fort Bend County)時遭一輛逆向行駛的汽車迎頭撞上，

被撞車輛上，27歲的母親及5歲女兒當場死亡，26歲的父親傷重送院搶救無效，全家只有3歲的兒子僥倖生還，雖也身受重傷，但目前情況穩定，只是瞬間變成了孤兒。。

官方證實酒駕是這起車禍的原因，逮捕了27歲女子馬潔斯蒂‧費斯‧李伊(Majesti Faith Lee)；她涉嫌酒後駕車及逆向行車肇禍，被控酒後駕車過失殺人罪及一項酒後駕車重傷害罪。據悉李伊自稱也受了傷，送醫治療後並無生命危險。

法院裁定李伊的保釋金為105萬元，由於金額龐大，她無力支付，將繼續羈押直至開庭審訊。

死者夫婦的兄弟姊妹目前在眾籌網站GoFundMe發起募款，希望能幫助變成孤兒的男童支付醫療費用。他們的目標是10萬元，現已接近達標。

另外在伊逆諾州小鎮錫安(Zion)則發生一起分心駕駛的離譜車禍；43歲女子麥卡蒂-沃滕(Tynesha McCarty-Wroten)一邊駕車一邊在TikTok做直播，結果撞死一名行人。

事發於11月3日，帳號Tea Tyme的網紅麥卡蒂-沃滕行經十字路口時，撞倒剛下班的59歲男子盧卡斯(Darren Lucas)後，留在現場等候警方到來，但拒絕讓調查人員搜查她的手機，當時車內還有一名8歲兒童。

她辯稱當時以為是綠燈，但警方調閱附近商家監視器畫面顯示，該女當時行進方向路口是紅燈。進一步調查後發現，她當時駕駛座上做直播，眼睛並未注意前方。

警方本月23日正式將她逮捕，控告魯莽殺人及濫用電子通訊設備。湖郡(Lake County)地區法庭26日舉行聽證會，法官裁定准許被告交保，但制定宵禁時間，禁止駕車，並不准在住所以外地點上網使用社群媒體。

麥卡蒂-沃滕下次庭審日期訂在明年6月27日。

27歲德州女子馬潔斯蒂‧費斯‧李伊(Majesti Faith Lee)涉嫌酒後...
酒駕 德州 宵禁

