賓州安養院瓦斯氣爆 2死、20人送醫 過去安檢紀錄不佳 有多項違規

賓州布里斯托鎮一家安養院23日下午發生嚴重氣爆事故，疑似因瓦斯外洩引發強烈爆炸和大火，造成兩人死亡、20人送醫。(美聯社)

賓州費城 郊區布里斯托鎮(Bristol)23日下午發生嚴重氣爆事故，一家安養院疑因瓦斯外洩引發強烈爆炸和大火，部分建築被震垮，造成兩人死亡、20人送醫。經連夜搜救與清查，官方24日證實，安養院的所有居民與員工均已尋獲，無恙的120位居民暫時安置在附近其他安養院。

美聯社報導，布里斯托健康與復健中心(Bristol Health & Rehab Center)23日下午2時17分左右突然傳出巨大爆炸聲，火舌與濃煙直竄天際，震波衝擊數個街區；附近居民形容氣爆巨響宛如飛機墜落，現場猶如災難電影。

賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)表示，第一線救援人員在濃烈瓦斯味、猛烈火勢與可能再度爆炸的風險下，冒險進入建築殘骸搜救。

消防單位指出，建築內設有廚房與餐廳的一側幾乎全毀，屋頂坍塌、牆面破碎；搜救過程發生第二次爆炸，曾有人受困樓梯間與電梯井，部分安養院居民行動不便，需以輪椅或病床撤離。

兩名死者皆為女性，分別是52歲的安養院職員穆托尼·恩杜圖(Muthoni Nduthu)，另一人為安養院居民。

這起事故共疏散120位居民並轉送至鄰近安養機構安置，截至24日晚仍有19人住院觀察。

初步研判事故可能與瓦斯外洩有關，當地瓦斯公司PECO證實，事發前接獲院方通報聞到瓦斯味並派員檢查，抵達後不久即發生爆炸，所幸當時已緊急切斷天然氣與電力供應；賓州公共事業委員會與聯邦單位已介入調查，須待清理坍塌結構後才能釐清意外原因。

該安養院註冊護士助理穆蘇琳‧沃森(Musuline Watson)告訴當地WPVI電視台說，周末上班時就聞到瓦斯味，起初並未懷疑事態重大，畢竟傳出瓦斯味的房間並無暖氣。

語言治療師茱莉亞·謝夫奇克(Julia Szewczyk)聽聞職員討論聞到瓦斯味，意外當下她正帶領團體治療，突然整棟大樓搖晃，她和工作人員隨即疏散居民到對街的安全處。

這間安養院共有174個床位，過去安檢紀錄不佳，賓州衛生廳10月查到多項違規，包括樓梯間堆放易燃物、部分樓層未配置滅火器、防煙設施不足及氧氣瓶存放不當等。

聯邦醫療保險 計畫(Medicare)官網顯示，該院整體評比「遠低於平均值」。