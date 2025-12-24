墨國海軍飛機德州外海墜毀 5死 2人獲救送醫 1人失蹤恐凶多吉少

我的頻道

編譯陳韻涵／綜合報導
當局和志工回應醫療飛機墜海事故。（美聯社）
當局和志工回應醫療飛機墜海事故。（美聯社）

墨西哥海軍的一架醫療小飛機22日下午在德州東部加爾維斯敦(Galveston)附近的海上墜毀，機上載有八人，已知五人死亡，另有兩人獲救送醫，還有一名失蹤者恐怕凶多吉少。

美聯社報導，失事的飛機22日下午墜毀在休士頓東南方約50哩處的加爾維斯敦灣，靠近連接加爾維斯敦島與大陸的堤道尾端，鄰近德州沿海熱門海灘。

墨西哥海軍聲明指出，這架軍方的小飛機當時協同非營利組織執行醫療轉送任務，機上有四名軍官和四名平民。

美國海岸防衛隊士官貝克(Luke Baker)表示，當局下午3時17分接獲報案，證實這起空難已發現五具屍體，包括一名2歲幼童。

住在距離墜機地點約1哩處的遊艇船長戴克(Sky Decker)在空難發生後，隨即載著兩名警察出海，並在警方指引下穿越濃霧抵達事故水域，找到幾乎滅頂的飛機殘骸。

戴克跳進水中，救出一名身受重傷、受困於座椅及各種機體碎片下的女子。 

戴克說：「我簡直不敢相信，她只能靠僅剩約三吋的氣室呼吸，裡面混雜著刺鼻的航空燃油和水，她掙扎求生。」

戴克另拉出坐在重傷女乘客前方的一名男性死者，稱兩人都穿著便服。

墜毀的飛機上有兩名「米舒與毛烏基金會」(Michou and Mau Foundation)的成員，該組織專門協助墨西哥的嚴重燒燙傷幼童，原定將傷患送往加爾維斯敦的Shriners燒燙傷兒童慈善醫院。

基金會透過社群媒體發文寫道，「我們對罹難者家屬表達深切慰問，我們以尊重和同情心分擔他們的悲痛、緬懷逝者，並重申我們致力為燒傷兒童提供人道、謹慎和有尊嚴的醫療照護。」

墨西哥海軍已與地方當局協調搜救，加爾維斯敦郡警長辦公室表示，潛水打撈團隊、犯罪現場調查小組、無人機小組和巡邏隊員協同處理這起空難事件。

尚不清楚天氣是否致災，國家氣象局氣象學者巴提斯特(Cameron Batiste)表示，空難地點過去幾天籠罩霧氣，22日下午2時30分左右瀰漫濃霧，能見度僅約0.5哩。

美國海岸防衛隊、聯邦航空管理局(FAA)、國家運輸安全委員會(NTSB)等單位將著手調查這起墜機事故的原因，墨西哥海軍則表示，正與墨西哥駐休士頓領事館協調相關事宜。

