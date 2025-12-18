前賽車手比夫爾一家四口墜機遇難 眾議員哀悼：他們夫妻為北卡多次救援

前納斯卡知名賽車手比夫爾18日與妻子、兩個小孩及三名同行成人一同搭乘的商務飛機墜毀，七人全數罹難。（美聯社）

前納斯卡（NASCAR）知名賽車 手比夫爾（Greg Biffle）18日與妻子、兩個小孩及三名同行成人一同搭乘的商務飛機，在試圖降落北卡羅來納州 斯泰茨維爾地區機場（Statesville Regional Airport）時墜毀並起火燃燒；比夫爾一家四口和同機人士共七人全數罹難。飛行紀錄顯示，這架Cessna C550飛機登記在比夫爾經營的公司名下。

北卡州警方表示，「我們相信比夫爾及其直系親屬都在墜毀的飛機上。」現場影片顯示，救援人員衝上跑道，飛機殘骸散落一地，火焰熊熊燃燒。艾雷德爾郡警長（Iredell County Sheriff）辦公室向福斯新聞證實，墜機事故造成七人死亡。

聯邦航空管理局（FAA）表示，這架飛機於東部時間上午10點20分左右在斯泰茨維爾地區機場降落時墜毀。國家運輸安全委員會（NTSB）和FAA正對此事進行調查。事故發生時現場有些許毛毛雨，並有雲層。

消防員在出事現場滅火。（美聯社）

斯泰茨維爾地區機場是納斯卡多支車隊和「財星雜誌」500大企業常用的機場。

航班追蹤網站FlightAware.com發布的追蹤數據顯示，該架飛機上午10點剛過不久從機場起飛，原計畫稍後經佛州薩拉索塔飛往巴哈馬，但隨後返回並試圖降落。

55歲的比夫爾的賽車職涯長達20年，已自賽車場退休；他在納斯卡三大系列賽事中，曾拿下逾50場勝利，其中包括19場盃賽系列（Cup Series）冠軍。另外還曾贏得2000年卡車系列賽（Trucks Series）冠軍和2002年Xfinity系列賽冠軍。

北卡州共和黨聯邦眾議員哈德森（Richard Hudson）在社群媒體發文哀悼表示，「我為格雷格（Greg）、克里斯蒂娜（Cristina）和他們的孩子的離世感到悲痛。他們是畢生致力助人的朋友；格雷格是偉大的納斯卡冠軍，令數以百萬計車迷瘋狂；他也是個位非凡人物，世人將銘記他的奉獻精神。」

去年颶風 海倫（Hurricane Helene）過後，比夫爾駕駛私人直升機為北卡州部分地區災民運送物資和網路服務，贏得廣泛讚譽。

哈德森指出，「颶風海倫過後，比夫爾一家在北卡州西部執行過數百次救援任務。」「（比夫爾的妻子）克莉絲蒂娜幾周前最後一次和我通話，當時她主動聯繫我，詢問如何才能幫助牙買加救援工作。比夫爾一家就是這樣的人。」