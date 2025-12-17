MIT核科學教授在家遭槍殺 曾獲總統獎、帶領250人實驗室

我的頻道

編譯陳韻涵／綜合報導
麻省理工學院核子科學教授洛萊羅15日在麻州自宅遭槍殺，警方以謀殺案展開調查。(美聯社)
麻省理工學院核子科學教授洛萊羅15日在麻州自宅遭槍殺，警方以謀殺案展開調查。(美聯社)

麻州警方16日表示，曾獲「美國青年科學家與工程師總統獎」的麻省理工學院(MIT)核子科學教授洛萊羅(Nuno F.G. Loureiro)15日晚間在麻州布魯克萊鎮(Brookline)的家中遭槍殺，16日不治，檢警已就此謀殺案展開調查。

麻州諾福克郡(Norfolk County)地區檢察官辦公室表示，警方15日晚間接獲報案，稱一名男子在家中遭槍擊，警方隨即趕到現場；地檢辦公室指出，洛萊羅因槍傷送醫，16日上午回天乏術。

檢方辦公室發言人林頓(David Linton)16日表示，「這是一件進行中的謀殺案調查」，目前尚無人被捕。位於50哩外的羅德島布朗大學，上周末也發生槍案，造成兩名學生喪生、九人受傷，至今還未捕獲嫌犯。

麻省理工學院表示，47歲的洛萊羅是核子科學與工程學系的一員，也是MIT的等離子體科學與核聚變研究中心(Plasma Science and Fusion Center)主任。他於2016年加入MIT。 

麻省理工學院鼓勵可能受到洛萊羅逝世影響的學校成員尋求支持，MIT校長康布魯斯(Sally Kornbluth)發出聲明表示，「對於我們的學校成員而言，這起令人震驚的事件在許多其他地方暴力事件頻發之際發生，人們感覺需要安慰和支持是完全正常的。」

「紐約時報」報導，今年1月，時任總統拜登頒贈「美國青年科學家與工程師總統獎」(Presidential Early Career Award for Science and Engineering)給洛萊羅等將近400名年輕科學家，這是美國政府授予職業生涯初期傑出科學家與工程師的最高榮譽。

MIT表示，美國國家科學基金會(National Science Foundation)肯定洛萊羅對宇宙磁場產生與放大方面的貢獻，提名他角逐「科學與工程職業總統獎」。

2024年5月，MIT任命葡萄牙裔的洛萊羅為「等離子體科學與核聚變研究中心」主任，由他負責MIT最大的實驗室之一，該實驗室共有250多名研究員、職員和學生。實驗室分布在七棟建築當中，總面積達25萬平方呎。

有線電視新聞網(CNN)葡萄牙頻道報導，葡萄牙外交部長在議會宣布洛萊羅的死訊，美國駐葡萄牙大使艾里戈(John J. Arrigo)16日發表聲明，向洛萊羅的親友和同事表達慰問之意。艾里戈寫道，「我們緬懷洛萊羅的一生，紀念他在科學領域的領導地位，以及他的長久貢獻。」

MIT 葡萄牙 麻省理工學院

