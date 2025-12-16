名導羅伯雷納遭割喉 傳兇嫌兒「暴力」同學：聽到出事就知道是他

圖為尼克雷納涉嫌於14日在洛杉磯家中用刀刺死父母後，當晚被洛杉磯警方逮捕，戴上手銬。(洛杉磯警察局幫派與毒品小組)

好萊塢 78歲導演羅伯雷納 (Rob Reiner) 與68歲妻子蜜雪兒 (Michele) 14 日遭人殺害，雙雙伏屍在洛杉磯 豪宅內，警方迅速鎖定及逮捕雷納夫婦的的32歲兒子尼克雷納 (Nick Reiner)。不少認識雷納一家的人表示，尼克素來暴力，當消息傳出後就知道兇嫌是誰。

2014年羅伯雷納獲得卓別林獎，與家人合照。左起：妻子蜜雪兒．格林、兒子傑克．雷納、女兒拉米．雷納，以及兒子尼克．雷納。（美聯社）

跟雷納相識超過30年的鄰居向紐約郵報(New York Post)說，「這並非他們兒子第一次暴力行為，幾年前也曾發生過，儘管從未想過事情會發展到這個地步，但一點也不驚訝」。鄰居說，雷納夫婦是「所能遇到的最善良、最有愛心的人」，以這樣的方式結束生命，實在太令人痛心。

稱想待在家 拒絕去戒毒所

鄰居又說，「羅伯一直很傷心，因為他兒子戒不掉毒癮，我知道他們想讓尼克接受幫助去戒毒所，但尼克想在家戒毒而不想去戒毒所」，整件事都是一場悲劇。

尼克以前一個女同學也向該報說，當一聽到消息後就立刻知道兇嫌就是尼克，她說尼克從15歲起就在戒毒所進進出出，一直都有問題。

眾生相雜誌 (PEOPLE) 報導，尼克早在2016年接受該雜誌採訪時，就談到了他受毒癮所害，十幾歲就開始吸毒甚至一度流落街頭。他大約從15歲左右就開始反覆進出戒毒所，但隨著毒癮加重，他離家愈來愈遠，很長一段時間在多個州過著無家可歸生活。

2018年他在「Dopey」播客節目中承認，在一次吸食冰毒後情緒失控，砸毀了父母的家，「我當時吸食了太多可卡因及其他東西，連續好幾天沒合上眼，我開始砸我房間裡的一些東西」。

寫毒癮經歷 與父共拍電影

正是尼克這個毒癮經歷，跟父親雷納共同拍攝了電影「查理的故事」(Being Charlie)，由尼克撰寫劇本。儘管電影嚴格來說並非傳統意義上的自傳，但融入了父子生活中的許多元素。

雷納2022年出席坎城影展。（美聯社）

雷納2016年接受美聯社採訪時說，「在拍攝過程中，我向尼克說，無論這部電影最終結果如何，我們都贏了，我們一起克服了很多困難」。