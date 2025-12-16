邂逅愛妻後 雷納將「當哈利遇上莎莉」改成圓滿結局

名導羅伯雷納與妻子蜜雪兒被發現陳屍在洛杉磯住宅。（美聯社）

羅伯雷納(Rob Reiner)當年在片場邂逅蜜雪兒辛格雷納(Michele Singer Reiner)後，將「當哈利 遇上莎莉」(When Harry Met Sally...)改編為圓滿結局，不僅成為經典之作，也改變電影歷史。

「紐約時報 」報導，雷納1988年遇見蜜雪兒之前，對愛情絕望的他正在執導「當哈利遇上莎莉」。

雷納1989年接受紐時採訪時表示，「當時我在洛杉磯與該電影的攝影師巴瑞索納費德(Barry Sonnenfeld)見面，我埋怨自己缺乏女人緣。他對我說：『我認識一個女孩，她叫蜜雪兒辛格，你們兩會 結為連理的。』我回答：『什麼？你瘋了嗎？』」

雷納透露，他原本有意想追求女星蜜雪兒菲佛(Michelle Pfeiffer)，但索納費德卻堅持：「你要娶的『蜜雪兒』是蜜雪兒辛格。」

雷納拍攝「當哈利遇上莎莉」主角梅格萊恩(Meg Ryan)與比利克里斯托(Billy Crystal)飾演的小倆口吵架劇情時，蜜雪兒辛格到紐約片場探班，雷納遠遠地就看到她的身影。

「當哈利遇上莎莉」的經典畫面，梅格萊恩（左）與克里斯托（右）在紐約三明治店。（美聯社）

雷納告訴紐時，「我轉頭就看到她，哇！我立刻就被她吸引。」

那次邂逅改變了電影史，雷納2018年接受英國「衛報」採訪時表示，「哈利和莎莉最初並未在一起，直到我遇見了蜜雪兒辛格，我想說：好吧，我知道該如何處理結局。」

雷納修改了電影的結局，哈利和莎莉互許終身，正如同雷納與蜜雪兒辛格交往了幾個月後便結婚，兩人14日遇害時結縭逾35年。

索納費德15日接受紐時採訪時說：「他們是一對幸福的夫妻，蜜雪兒對羅伯的人生非常重要，相信我，如果沒有她，羅伯會崩潰。」

蜜雪兒比較少在媒體版面曝光，但經常談論他們一見如故的默契。

雷納去年接受有線電視新聞網(CNN)主播華勒斯(Chris Wallace)專訪時表示，「我結婚十年之前，曾經單身十年，我始終不知道自己該如何與任何人相處」。

雷納1971年曾與著名導演潘妮馬歇爾(Penny Marshall)有過一段十年婚姻，兩人1981年離異；直到1989年，雷納才再娶蜜雪兒辛格。