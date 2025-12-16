雷納導「軍官與魔鬼」等名作留世 還曾親自客串「西雅圖夜未眠」

「軍官與魔鬼」是雷納代表作之一，由左至右為：演員傑克尼克遜、湯姆克魯斯、黛咪摩爾，以及雷納。（路透）

好萊塢知名導演羅伯雷納(Rob Reiner)與妻子蜜雪兒(Michele Singer Reiner)14日被發現雙雙陳屍洛杉磯家中。警方15日證實，涉嫌謀殺雙親的羅伯雷納兒子尼克(Nick Reiner)已經被捕。羅伯雷納留下大量影視作品，尤其是1980年代中期到1990年代初期執導多部經典電影，數度獲得奧斯卡 金像獎提名，賺進不少錢，從1980年代到1990年代一手捧紅約翰庫薩克(John Cusack)等大明星。

羅伯雷納是以演員出道，在1970年代電視喜劇影集「一家人」(All in the Family)飾演綽號「肉頭」(Meathead)的女婿角色而聲名大噪，兩度拿下艾美獎 。

1984年偽紀錄片(faux documentary)「搖滾萬萬歲」(This Is Spinal Tap)是羅伯雷納初次執導演筒的作品，他也在片中飾演模仿馬丁史科西斯(Martin Scorsese)的一名導演。

童星出身的瑞凡菲尼克斯(River Phoenix)拍攝羅伯雷納1986年執導電影「站在我這邊」(Stand by Me)時還不到15歲，但七年後就死於藥物過量，讓這部電影增添情感衝擊。

1989年「當哈利遇上莎莉」(When Harry Met Sally)捧紅比利克里斯托(Billy Crystal)與梅格萊恩(Meg Ryan)。

羅伯雷納1990年推出與以往作品風格截然不同、由知名作家史蒂芬金(Stephen King)小說改編的恐怖片「戰慄遊戲」(Misery)，讓凱西貝茲(Kathy Bates)一舉拿下奧斯卡影后。

羅伯雷納知名作品還有1992年電影「軍官與魔鬼」(A Few Good Men)、1993年電影「西雅圖 夜未眠」(Sleepless in Seattle)、1995年電影「白宮夜未眠」(The American President)、2010年青少年浪漫喜劇片「怦然心動」（Flipped）等。

「西雅圖夜未眠」其中一個橋段，湯姆漢克斯(Tom Hanks)飾演的喪偶男子對於再次約會感到猶豫，在酒吧裡向友人吐露心聲，友人角色就是羅伯雷納親自客串。

馬丁史科西斯導演的2013年電影「華爾街之狼」(The Wolf of Wall Street)裡，羅伯雷納飾演男主角李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)的父親「瘋狂麥斯」(Mad Max)。