雷納導「軍官與魔鬼」等名作留世 還曾親自客串「西雅圖夜未眠」

記者顏伶如／綜合報導
「軍官與魔鬼」是雷納代表作之一，由左至右為：演員傑克尼克遜、湯姆克魯斯、黛咪摩爾，以及雷納。（路透）
「軍官與魔鬼」是雷納代表作之一，由左至右為：演員傑克尼克遜、湯姆克魯斯、黛咪摩爾，以及雷納。（路透）

好萊塢知名導演羅伯雷納(Rob Reiner)與妻子蜜雪兒(Michele Singer Reiner)14日被發現雙雙陳屍洛杉磯家中。警方15日證實，涉嫌謀殺雙親的羅伯雷納兒子尼克(Nick Reiner)已經被捕。羅伯雷納留下大量影視作品，尤其是1980年代中期到1990年代初期執導多部經典電影，數度獲得奧斯卡金像獎提名，賺進不少錢，從1980年代到1990年代一手捧紅約翰庫薩克(John Cusack)等大明星。

羅伯雷納是以演員出道，在1970年代電視喜劇影集「一家人」(All in the Family)飾演綽號「肉頭」(Meathead)的女婿角色而聲名大噪，兩度拿下艾美獎

1984年偽紀錄片(faux documentary)「搖滾萬萬歲」(This Is Spinal Tap)是羅伯雷納初次執導演筒的作品，他也在片中飾演模仿馬丁史科西斯(Martin Scorsese)的一名導演。

童星出身的瑞凡菲尼克斯(River Phoenix)拍攝羅伯雷納1986年執導電影「站在我這邊」(Stand by Me)時還不到15歲，但七年後就死於藥物過量，讓這部電影增添情感衝擊。

1989年「當哈利遇上莎莉」(When Harry Met Sally)捧紅比利克里斯托(Billy Crystal)與梅格萊恩(Meg Ryan)。

羅伯雷納1990年推出與以往作品風格截然不同、由知名作家史蒂芬金(Stephen King)小說改編的恐怖片「戰慄遊戲」(Misery)，讓凱西貝茲(Kathy Bates)一舉拿下奧斯卡影后。

羅伯雷納知名作品還有1992年電影「軍官與魔鬼」(A Few Good Men)、1993年電影「西雅圖夜未眠」(Sleepless in Seattle)、1995年電影「白宮夜未眠」(The American President)、2010年青少年浪漫喜劇片「怦然心動」（Flipped）等。

「西雅圖夜未眠」其中一個橋段，湯姆漢克斯(Tom Hanks)飾演的喪偶男子對於再次約會感到猶豫，在酒吧裡向友人吐露心聲，友人角色就是羅伯雷納親自客串。

馬丁史科西斯導演的2013年電影「華爾街之狼」(The Wolf of Wall Street)裡，羅伯雷納飾演男主角李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)的父親「瘋狂麥斯」(Mad Max)。

雷納（左）與「一路玩到掛」演員傑克尼克遜（中）、摩根弗里曼（右）合影。（路透）
雷納（左）與「一路玩到掛」演員傑克尼克遜（中）、摩根弗里曼（右）合影。（路透）

