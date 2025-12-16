名導羅伯雷納出身喜劇世家 笑匠父親卡爾雷納更有名

我的頻道

編譯莊瑞萌／綜合報導
羅伯雷納(左)的父親卡爾雷納(右)，是好萊塢名氣響亮的喜劇演員。（路透）
好萊塢名導羅伯雷納(Rob Reiner)的父親卡爾雷納(Carl Reiner)與妻子艾絲黛兒雷納(Estelle Reiner)的愛情故事，堪稱好萊塢傳奇。

根據People報導，卡爾與艾絲黛兒兩人最初是在紐約一處夏令營相識，並於1943年12月結婚。婚後，卡爾與艾絲黛兒育有三名子女：羅伯、安妮(Annie)與盧卡斯(Lucas)，兩人的婚姻持續了65年 ，直到2008年10月艾絲黛兒以94歲高齡過世。卡爾在2020年6月辭世前兩天，曾在X平台寫道，「沒有任何事比知道我遇見並娶到才華洋溢的艾絲黛兒，因此過了最好的生活更讓我感到高興，」

卡爾曾於Silver Screen Studios的訪談中回憶，「我們相遇、相愛，那時我20歲，她28歲。很多人說我們不相配，但結果證明這段婚姻維持了65年，如果她沒有離開，我們還會繼續。」

卡爾是美國喜劇史上的重要人物，身兼編劇、演員、導演與製片人。他創作並編寫的「范戴克秀」(The Dick Van Dyke Show)被視為電視史上最受推崇的情境喜劇之一，並為他贏得多座艾美獎

他也執導多部成功電影，包括「歡樂人生」(Enter Laughing)、「The Jerk」與「死無對證」(Dead Men Don’t Wear Plaid)，並曾出演「瞞天過海」（Ocean's)系列。一生共獲得11座艾美獎，且與梅爾布魯克斯(Mel Brooks)的喜劇錄音作品獲得葛萊美獎，2000年更榮獲美國幽默界最高榮譽「馬克吐溫幽默獎」。

艾絲黛兒則憑藉1989年浪漫喜劇「當哈利遇上莎莉」中的一句令人難忘的台詞，在電影史上占有一席之地 ，而這部電影正是由她的兒子羅伯執導。

在著名的餐廳場景中，艾絲黛兒飾演一名年長顧客，目睹莎莉(由梅格萊恩飾演)假裝高潮後，淡定地對服務生說出那句流傳至今的名言，「我也要她點的(I'll have what she’s having)。」

▲ 影片來源：youtube平台＠Amazon MGM Studios

艾絲黛兒於2008年10月25日在洛杉磯家中自然辭世，享壽94歲。卡爾在2017年5月接受美國退休人員協會(AARP)採訪時說，「失去摯愛，是人生最艱難的時刻。看著她離去，那一年真的很痛苦。艾絲黛兒就是我的一切。」

