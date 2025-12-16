川普嘲雷納死於「盲反川症候群」挨轟「死人也不放過」

雷納在加州比佛利工作室。（美聯社）

奧斯卡著名導演羅伯雷納(Rob Reiner)與妻子蜜雪兒(Michele) 14日被發現雙雙陳屍在洛杉磯豪華住宅內。由於雷納素以反對總統川普 而為人所知，結果死後仍遭川普發文指是死於「盲反川普症候群」(Trump Derangement Syndrome，TDS)。他這番死人也不放過、且沒有根據的說法，甚至招來黨內保守派的批評。

美聯社報導，川普15日在自家的「真實社群」(Truth Social) 發文說，雷納夫婦之死「是因為患有嚴重、頑固且無法治癒的精神疾病『盲反川普症候群』，引發他人的憤怒」 。

川普又說，「雷納對川普狂怒的執著為眾人所知，導致他人瘋狂。在川普政府超越所有執政目標及預期之後，這種明顯的妄想症更達到高峰」。他最後才說希望雷納與蜜雪兒安息。

川普發文後在白宮 內被記者問及，是否堅持對雷納的批評，他再次強調雷納「是個精神錯亂的人，我絕對不是雷納的粉絲」。但川普未提到的是雷納的妻子蜜雪兒辛格 （Michele Singer） 是攝影師，曾拍攝川普1987年暢銷書「交易的藝術」（The Art of the Deal）的封面照。

白宮也轉發了川普的發文，並未回應外界要求撤下發文的呼聲。

由於川普的言行，向來引發社會強烈兩極反應，網路於是出現「盲反川普症候群」一詞，是保守派形容某些民眾對川普及其政策展現出極端、非理性的反對情緒。甚至有共和黨議員提出草案，要求政府正式研究「盲反川普症候群」是否構成心理疾病，引發各界關注。

美聯社認為，總統通常在公眾人物去世後會發表慰問或悼念訊息，然而川普截然不同，不會理會「死者為大」的世俗，甚至搬出「盲反川普症候群」 這個詞，反映他任何時刻都不忘政治恩怨。