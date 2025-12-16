我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

SapceX準備IPO 馬斯克淨資產突破6千億美元「史上首見」

川普嘲雷納死於「盲反川症候群」挨轟「死人也不放過」

編譯盧炯燊／綜合報導
雷納在加州比佛利工作室。（美聯社）
雷納在加州比佛利工作室。（美聯社）

奧斯卡著名導演羅伯雷納(Rob Reiner)與妻子蜜雪兒(Michele) 14日被發現雙雙陳屍在洛杉磯豪華住宅內。由於雷納素以反對總統川普而為人所知，結果死後仍遭川普發文指是死於「盲反川普症候群」(Trump Derangement Syndrome，TDS)。他這番死人也不放過、且沒有根據的說法，甚至招來黨內保守派的批評。

美聯社報導，川普15日在自家的「真實社群」(Truth Social) 發文說，雷納夫婦之死「是因為患有嚴重、頑固且無法治癒的精神疾病『盲反川普症候群』，引發他人的憤怒」 。

川普又說，「雷納對川普狂怒的執著為眾人所知，導致他人瘋狂。在川普政府超越所有執政目標及預期之後，這種明顯的妄想症更達到高峰」。他最後才說希望雷納與蜜雪兒安息。

川普發文後在白宮內被記者問及，是否堅持對雷納的批評，他再次強調雷納「是個精神錯亂的人，我絕對不是雷納的粉絲」。但川普未提到的是雷納的妻子蜜雪兒辛格 （Michele Singer） 是攝影師，曾拍攝川普1987年暢銷書「交易的藝術」（The Art of the Deal）的封面照。

白宮也轉發了川普的發文，並未回應外界要求撤下發文的呼聲。

由於川普的言行，向來引發社會強烈兩極反應，網路於是出現「盲反川普症候群」一詞，是保守派形容某些民眾對川普及其政策展現出極端、非理性的反對情緒。甚至有共和黨議員提出草案，要求政府正式研究「盲反川普症候群」是否構成心理疾病，引發各界關注。

美聯社認為，總統通常在公眾人物去世後會發表慰問或悼念訊息，然而川普截然不同，不會理會「死者為大」的世俗，甚至搬出「盲反川普症候群」 這個詞，反映他任何時刻都不忘政治恩怨。

川普這種態度也讓一些共和黨人都看不過去而提出批評。其中包括肯州國會眾議員馬西(Thomas Massie)、喬州國會眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)等，他們認為無論對雷納的看法如何，這種說法對一個剛遭謀殺的人來說都是不恰當且不尊重，而且事件是家庭悲劇，與政治無關。

驚傳名導演雷納夫婦被兒子所殺，影迷在好萊塢的雷納星星上獻花追悼。（美聯社）
驚傳名導演雷納夫婦被兒子所殺，影迷在好萊塢的雷納星星上獻花追悼。（美聯社）

川普 白宮 眾議員

上一則

名導羅伯雷納出身喜劇世家 笑匠父親卡爾雷納更有名

下一則

雷納導「軍官與魔鬼」等名作留世 還曾親自客串「西雅圖夜未眠」

延伸閱讀

川普正式提告BBC 控「惡意剪輯」求償100億

川普正式提告BBC 控「惡意剪輯」求償100億
俄烏停戰計畫完成90% 川普鬆口對烏安全保證

俄烏停戰計畫完成90% 川普鬆口對烏安全保證
美國升級芬太尼為「大規模毀滅武器」 川普：殺死人數比炸彈還多

美國升級芬太尼為「大規模毀滅武器」 川普：殺死人數比炸彈還多
黎智英反國安法罪名成立 川普：曾請求習近平釋放他

黎智英反國安法罪名成立 川普：曾請求習近平釋放他

熱門新聞

(路透)

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

2025-12-10 12:23
范斯夫婦的婚姻被輿論熱議。(美聯社)

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

2025-12-10 01:14
猶他州蘊藏大量稀土礦產，等待開採。（美聯社）

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

2025-12-13 10:50
川普總統二度執政上台首日簽署行政命令取消出生公民權（birthright citizenship）引發訴訟。示意圖（美聯社）

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

2025-12-12 10:32
專家建議夫妻制定清晰的財務目標，例如償還債務、改善住房條件、為子女未來儲蓄、建立退休保障等等。（美聯社）

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

2025-12-11 12:15
華爾街日報指中國電玩大亨徐波利用代理孕母，在美國生下數十名甚至上百名子女。(取自微博)

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

2025-12-15 04:36

超人氣

更多 >
中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭
奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群
涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕
女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖
6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條

6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條