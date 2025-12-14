布朗大學槍案／華生助重傷同學躲藏 自己腿部中彈

我的頻道

編譯廖振堯／即時報導
警方在布朗大學校園發生槍擊案第二天，14日在校園附近不遠的旅館逮捕涉案槍手。(美聯社)
警方在布朗大學校園發生槍擊案第二天，14日在校園附近不遠的旅館逮捕涉案槍手。(美聯社)

布朗大學13日下午驚傳槍擊，學生描述當時狀況餘悸猶存，有一華裔學生協助重傷同學躲藏，結果自己腿部也中彈；有的學生則是以前就經歷過校園槍擊，此次事件又再勾起他們不願再想起的記憶。

綜合媒體報導，華裔大一新生史賓賽·楊(Spencer Yang)在醫院受訪時說，他當時正跟同學們聚集在一起複習16日的經濟學期末考。他對槍手的印象很模糊，只說槍手是從他所在的階梯教室的後門進入。槍聲響起後，學生開始向教室前方逃跑，躲在講台附近，「我沒能跑到前面，只能躺在幾張椅子中間，當時一片混亂。」

受傷最重的同學跟他一樣沒能跑到教室前面，他幫一位身受重傷的同學躲在座位後面，為了讓他保持清醒開始和他說話，「我遞水給他，他當時反應不太好，只是點點頭，發出一些聲音。」楊同學說槍聲過後教室裡一片寂靜，直到槍手走後一群人才開始尖叫。他給父母打了電話，告訴他們自己沒事；送醫後子彈雖嵌在腿部肌肉裡，醫生卻告訴他子彈不需要取出，預計幾天後就能出院。

大二學生帕杜里(Satvik Paduri)大約在槍擊案發生前一小時回到宿舍，聽到消息後表示他絕對不敢出門。他更擔心的是有位朋友顯示他的最後位置就在爆發槍擊的工學院大樓，「後來發現他成功逃了出來，只是慌亂中手機還掉在裡面。這種事發生在離家這麼近的地方，實在太可怕了。」

另兩位女學生則以經歷過校園槍擊。大三生崔塔(Mia Tretta)2019年在加州索格斯高中(Saugus High School)就讀，當時一名16歲男生開槍造成三傷兩死，其中一位是她最好的朋友。大二生韋斯曼(Zoe Weissman)則是2018年就讀於佛州帕克蘭(Parkland)西林地中學(Westglades Middle School)時遭遇轟動一時的17死槍擊事件。

崔塔說，這個國家沒有人認為這種事會發生在他們身上，「一旦遇過這種事，你就會認為永遠再也不會遇到第二次了，但顯然情況並非如此。」崔塔還說她選擇布朗大學是因為覺得較小的校園比較安全；過去的創傷讓她到現在都還不敢獨自進圖書館，擔心可能又會遇到槍擊。

韋斯曼則說，她聽到布朗校園爆發槍擊時一開始很恐慌，後來聽到更多消息、不再感到危險迫在眉睫，「我就麻木了，就像我12歲時那樣。」

位於羅德島州的常春籐名校布朗大學校園，13日發生槍擊命案，兩死多人受傷，校園氣氛一如15日天氣般的陰霾。(美聯社)

