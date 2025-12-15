捷藍客機空中驚魂 險撞空軍加油機

我的頻道

編譯王曉伯／綜合報導　
捷藍航空公司12日有一班客機自加勒比小國庫拉索起飛後爬升過程中，險些與一架美國空軍加油機空中相撞，被迫緊急推機頭改平飛。(路透)
捷藍航空公司12日有一班客機自加勒比小國庫拉索起飛後爬升過程中，險些與一架美國空軍加油機空中相撞，被迫緊急推機頭改平飛。(路透)

一架捷藍航空公司(JetBlue)客機12日自加勒比海小國庫拉索(Curacao)起飛後，爬升過程中險些在與一架美國空軍加油機空中相撞，被迫緊急改平以避免撞機。捷藍班機組員指控軍機橫切其航道，而且沒有開啟應答器(transponder)。

根據捷藍客機與航管中心事發當時的對話錄音，客機駕駛員表示：「我們差點在這裡發生空中相撞。他們直接從我們的航道切過去……他們沒有打開應答器，這太離譜了。」

客機機師指出，對方是一架美國空軍空中加油機，「它飛到我們的高度，直接從我們面前橫切過去，距離我們不到5哩，也許只有2至3哩。」機長並表示：「我們必須停止爬升。」這架加油機隨後進入委內瑞拉領空。

捷藍空客這架A320-200型客機，最多可載客150人，當地時間下午4時38分從庫拉索的威廉斯塔德Willemstad)機場起飛，計畫飛往紐約甘迺迪機場(JFK)，但是在起飛約25分鐘後發生驚險狀況。

庫拉索航管中心確認，這架加油機並未顯示在其雷達幕上。由於關閉了應答機，因此這架加油機也未出現在捷藍的交通防撞系統(Traffic Collision Avoidance System)上，該系統是依據飛機上應答器所發送的信號來標定位置，避免相撞的危險。

捷藍航空發言人唐布羅夫斯基(Derek Dombrowski)14日表示：「我們已向聯邦部門報告此一事件，並將參與調查。」他補充說道：「我們的機組人員都受過如何應對各種飛行情況的訓練，我們感謝機組人員能夠迅速作出反應並向管理團隊報告這一情況。」

美國空軍尚未就此事件做出回應。

庫拉索舊名荷屬安地列斯群島，位於委內瑞拉北方約40哩。9月以來，美國軍方以打擊毒販為名，在委內瑞拉周邊加強軍事行動，包括攻擊疑似運送毒品的船隻。由於軍飛往往必須關閉應答器來隱匿蹤跡，增加該地區空中交通造的風險。

美國聯邦航空管理局(FAA)上個月曾向美國民航機發出警告，「鑑於委內瑞拉境內和周邊安全情勢惡化與軍事活動增加，客機在委內瑞拉領空務必謹慎。」

