常春藤名校布朗大學爆槍擊 至少2死9傷…槍手仍在逃

編譯廖振堯／綜合報導
常春藤名校布朗大學13日在校園內發生大規模槍擊案，已造成二死八傷，兇手仍然在逃。（美聯社）
羅德島州常春藤盟校布朗大學(Brown University)13日下午驚傳槍擊事件，截至發稿時間已有2人死亡、9人受傷。槍手身穿黑衣並徒步逃離，不確定是校內或校外人士，警方仍在搜查中。

美聯社、國家廣播公司新聞網(NBC News)、有線電視新聞網(CNN)報導，普羅維登斯市長史邁利(Brett Smiley)在記者會上表示調查仍處於早期階段，部分細節可能有所更動，事件是發生在布朗大學工學院的巴魯斯與霍利大樓(Barus & Holley building)，造成2死9傷。史邁利表示，警方一度拘留一名被初步認為涉案的人士，但後來確認與案件無關，已予以釋放。校方最初也曾通知師生嫌犯已落網，隨後更正該說法。史邁利拒絕說明受害者是否為學生，但呼籲民眾為受害者家屬祈禱。

槍手開火時，工學院大樓內正在進行期末考，因此任何人都能進出大樓。布朗大學校長帕克森(Christina H. Paxson)表示「今天是極其悲痛的一天」；羅德島州長麥基(Dan McKee)則說「發生了不可想像的事情」，稱其辦公室已與白宮保持聯繫。

普羅維登斯市(Providence)警局大隊長奧哈拉(Timothy O'Hara)表示警方還未找到犯案武器，也尚不清楚犯案槍枝的類型，當局正在搜捕槍手，目前調查人員認為只有一名槍手。他呼籲案發現場附近的居民檢視門鈴或其他家用監視系統，看是否拍到槍手身影，以便警方追蹤。奧哈拉也說確實知道槍手從工學院大樓的霍普街(Hope Street)那一側逃離了建築群。

布朗大學醫療中心(Brown University Health)表示，九名傷者中一人情況危急、七人危急但趨穩定、一人情況已穩定，現在在羅德島醫院(Rhode Island Hospital)接受治療。

該校一名大四生布魯斯(Alex Bruce)當時正在宿舍趕期末研究計畫，他的宿舍正對著工學院大樓。他說下午4時左右聽到大量警笛聲，隨後在宿舍群組收到「校園內有槍手」的訊息，緊接著校方發布緊急警報，他說他「躲在宿舍裡發抖」，看到約半打全副武裝的戰術警員包圍宿舍，並擔心一名當時可能在工學院大樓內的朋友安危。

大三生卡馬拉(Mari Camara)則是外出吃晚餐時看到大量警車，隨即躲進位於塞耶街(Thayer Street)的墨西哥餐廳，在那待了三個小時，「我真的很震驚，因為普羅維登斯平時幾乎什麼事都不會發生。」

川普總統在返回華府後對媒體表示已聽取相關簡報，稱這是件憾事，目前能做的只有為受害者祈禱，此前他曾發文說嫌犯已落網，隨後又再發文更正為尚未落網。特勤局(US Secret Service)局長已指示該市探員協助，聯邦調查局(FBI)、聯邦菸酒槍炮及爆裂物管理局(ATF)亦在協助該市警方。

布朗大學博士生Chiang-Heng Chien在校園事發地的封鎖線外，神情凝重...
布朗大學博士生Chiang-Heng Chien在校園事發地的封鎖線外，神情凝重。（美聯社）

