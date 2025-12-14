布朗大學槍擊已2死9傷 學生哭躲圖書館 疑出現7道槍聲

美國布朗大學13日下午發生校園槍擊，造成2人死亡、9人受傷。事發超過6小時，槍手仍未落網。大批警力持槍在槍擊案區域周圍展開調查。(美聯社)

美國常春藤 盟校布朗大學期末考驚傳槍響，至少2人死亡、9人受傷，傷亡者皆為學生，這是羅德島州 時隔17年再度發生校園槍擊 。槍案發生6小時，槍手仍未落網。社群流出一段影片，可見超過10名學生在校內圖書館內驚恐蜷縮避難，館外陸續傳出至少7聲疑似槍聲的駭人巨響。

這起槍擊案發生在當日下午4時20分左右，地點靠近巴魯斯與霍利大樓（Barus & Holley building），為工程學院與物理系所在地。警方透露，當時正值秋季期末考第2天，大樓外門並未上鎖，「所有人都可以自由出入大樓」。

截至當晚10時30分左右，兇嫌尚未落網，全校仍處於封鎖狀態。

根據警方掌握監視器畫面，凶嫌是一名黑衣男，臉部無法清楚辨識；有目擊者指出，凶嫌可能戴著灰色迷彩面罩。

🇺🇸⚡️- 6 hours later and parts of the Brown University complex are still under lockdown. As seen in the video, police are slowly making their way through the complex, clearing room by room. pic.twitter.com/Lgqya5fp8f — Rerum Novarum // Intel, Breaking News, and Alerts (@officialrnintel) 2025年12月14日

紐約郵報取得事發校內影片，超過10名學生神情恐懼、眼眶泛淚躲在圖書館書架前，同時背景傳出至少7道巨大聲響，在最後一聲巨響後，多名身穿特種部隊（SWAT）裝備、手持槍械的執法人員進入圖書館，並命令學生舉起雙手。

其中一名SWAT人員對告訴學生：「顯然有事情正在發生，我們在這裡是為了幫助你們……請聽從我們的指令，現在會帶你們離開。」警方隨後指示學生迅速取回隨身物品，接著將他們護送撤離圖書館。

另一名學生霍爾曼（Sophia Holman）也透露，在工程學院大樓內怡突然聽見數聲槍響，一開始還以為是木工教室的聲音，「還是哪個實驗室出事了」，直到看見有人從身旁狂奔而過，才意識到情況不對，立刻跟著逃跑。

CNN指出，這是羅德島州自2008年以來再傳校園槍擊，CNN同年首度建立校園槍擊資料庫；美國2025年迄今累計發生超過70起校園槍擊案。