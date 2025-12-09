3個多月內第2宗… 北卡又傳無證客刺傷人 捷運逞凶

我的頻道

編譯周芳苑／綜合報導
33歲的宏都拉斯非法移民索拉扎諾在夏洛特通勤火車上與人發生衝突，持刀刺傷被害人胸部，法官8日下令羈押、不得保釋。(美聯社)
33歲的宏都拉斯非法移民索拉扎諾在夏洛特通勤火車上與人發生衝突，持刀刺傷被害人胸部，法官8日下令羈押、不得保釋。(美聯社)

三個多月內第二宗，北卡羅萊納州夏洛特通勤火車5日再傳刺傷人事件。33歲的宏都拉斯非法移民索拉扎諾(Oscar Solarzano)與人發生衝突，持刀刺傷被害人胸部。法官8日下令羈押、不得保釋。

索拉扎諾8日在監獄透過視訊連線出庭，被控一級謀殺未遂、持致命武器攻擊等。梅克倫堡郡(Mecklenburg County)地區法官史密斯(Keith Smith)將下次聽證會定於12月30日。

起訴書列出的索拉扎諾地址是當地遊民收容所。法庭文件披露，索拉扎諾去年10月被禁止進入夏洛特地區捷運服務(Charlotte Area Transit Service, CATS)場所，這項禁令獲CATS發言人巴爾德克(Brett Baldeck)證實。

國土安全部(Department of Homeland Security)稱，索拉扎諾曾兩度被驅逐出境，並有搶劫和非法入境前科；該部門向地方當局發出拘留令。

24歲受害者多比(Kenyon Kareem Dobie)告訴電視台WRAL，他在藍線火車上因索拉扎諾對一位老年婦女大喊大叫而上前質問，認為自己遇害總比發生在老人身上好。

今年8月22日，一名烏克蘭女性難民也在夏洛特通勤火車遭無故遇害，被人持刀攻擊身亡。兩起事件互不相關。

對同在夏洛特通勤火車上發生的兩次事件，川普及政府官員都視為民主黨執政城市打擊犯罪軟弱的證據。

川普6日在他的社群平台「真相社群」(Truth Social)上說，北卡夏洛特又發生非法移民持刀傷人事件，他評論道：「民主黨人正在摧毀它，就像摧毀其他一切，一點一點蠶食！」

夏洛特市長萊爾斯(Vi Lyles)辯稱，市府已投入巨資加強公共交通系統安保，夏洛特-梅克倫堡警察局(CMPD)也加強巡邏，本周並宣布新的多部門合作計畫；公共安全的某些方面超出市府管轄範圍，例如移民政策和執法，但仍將繼續專注公共安全。

夏洛特地區捷運服務公司8月刺傷事件發生以來採取多項措施，包括增派休班警員、聘請私人保安以及採用新技術。

非法移民 民主黨 川普

