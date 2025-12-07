我的頻道

台積太太開餐廳 鳳凰城吃的到爌肉鹹酥雞飯、炸甜不辣

文化落差？中國「小動作」華生在美國做 被指性騷擾

在猶太教堂外射擊空氣槍 哈佛猶太裔訪問學者被認定「反猶」離美

編譯盧炯燊／綜合報導
巴西籍哈佛訪問學者自稱持空氣槍打老鼠，但在教堂外射擊，被視為反猶，已被註銷簽證返回巴西。圖為哈佛校園。(路透)
哈佛法學院一名來自巴西的客座法律教授，在猶太贖罪日(Yom Kippur)前夕持空氣槍在波士頓一所猶太教堂附近持射擊，遭聯邦移民暨海關執法局(ICE)逮捕，最終他同意自願離開美國，以避免被驅逐出境。這名教授聲稱當時是在射老鼠，但川普政府仍以「反猶太主義槍擊事件」定調此案。

據美聯社報導，涉案者身分是43歲的巴西聖保羅大學法學院(University of Sao Paulo Law School)副教授古維亞(Carlos Portugal Gouvea)，本身也是猶太裔，這個學期以客座教授身分在哈佛任教。

10月1日晚上贖罪日前夕，他在麻州布魯克萊恩鎮(Brookline)貝斯錫安猶太教堂(Temple Beth Zion)附近射擊兩發空氣槍，驚動教堂保全人員立即封閉教堂並展開搜索，後來發現古維亞躲在一棵樹後並手持空氣槍。保全人員試圖阻止時，雙方發生扭打，古維亞最終逃回住所。警方獲報後循線將古維亞逮捕。

警方指出，空氣槍射出的一發膠彈彈擊碎附近車窗，古維亞聲稱自己是在自家附近「打老鼠」，並無任何針對猶太社群的動機。

古維亞事後被控三項輕罪及一項重罪，包括非法射擊空氣槍、故意破壞財物、擾亂治安及妨害公共秩序，11月13日達成認罪協議；古維亞被判處六個月緩刑，賠償車窗386.59元。

但國土安全部仍將此案定調為「反猶太」，除撤銷古維亞J-1簽證，ICE人員3日將他正式拘捕。國安部發言人麥克勞林(Tricia McLaughlin)發聲明表示，「在美國工作和求學是特權而非權利」，又說美國「沒有容忍公然暴力反猶行為的空間。」

古維亞最終同意自願離開美國，以避免被驅逐出境。其代表律師表示，他已經離開美國。

哈佛大學始終未對此案置評；巴西聖保羅大學法學院則發表聲明，反駁外界針對古維亞的「惡意歪曲及影射」，並指他長期以來一直倡導人權，且與當地猶太社區聯繫密切。

布魯克萊恩鎮警方及教堂領袖也表示，沒有證據顯示本次事件涉及反猶，亦未提出任何仇恨犯罪指控。

