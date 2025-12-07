路州再爆越獄案 造成1死1逃1落網

被追捕後畏罪自殺的26歲囚犯哈靈頓。(美聯社)

路易斯安納州 西南部監獄4日發生三名囚犯越獄事件，警方發動大規模緝捕行動，其中一人遭到警方圍捕時自戕身亡，一人束手就擒，但仍有一名重刑犯目前仍在逃。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，位於紐奧良西北方約130哩的奧珀盧薩斯(Opelousas)聖蘭德 里區監獄(St. Landry Parish Jail)4日也傳出越獄事件。

獄方公布的新聞稿，三名囚犯利用床單等其他物品翻越外牆，跳到一樓屋頂，然後沿著屋頂滑到地面，隨後典獄長吉德羅茲(Bobby J. Guidroz)也證實：「受刑人發現監獄上層圍牆有一處破損，他們花費一段時間將牆上砂漿拆除，進一步移除混凝土塊並找到越獄出口。」

典獄長辦公室發言人勒布朗(Mark LeBlanc)指出，任何人只要有足夠時間和機會，都會嘗試越獄，強調「此三人比往年的越獄犯更有創意」，呼籲居民加強住家與車輛安全，並強調協助越獄犯的民眾都將被起訴。

同時獄方公布三名囚犯身分，分別是面臨二級謀殺未遂指控的24歲伊萊(Keith Eli)，目前在逃；面臨一級性侵等多項重罪指控的24歲約瑟夫(Johnathan Jevon Joseph)已經落網，並未發生任何意外。

至於第三位來自梅爾維爾(Melville)26歲囚犯哈靈頓(Joseph Allen Harrington)面臨包括入室盜竊等多項罪名指控，不過逃獄後被一名線人認出，當時他推著一輛黑色電動自行車，警方循線在附近住戶發現這輛電動自行車，就在圍捕試圖說服他投降時，突然聽到一聲槍響，巴雷港(Port Barre)警局局長布德羅(Deon Boudreaux)接受美聯社電話訪問時，證實哈靈頓開槍自殺身亡，至於其他兩名逃犯，警方持續追捕當中。