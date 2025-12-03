我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1972年日中聯合聲明「台灣是中國領土不可分割的一部分」 高市：沒有改變

幼時來美、無前科 加州亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

醫院病床上視訊遠距出庭 華府槍擊2國民兵嫌犯拒認罪

記者胡玉立／綜合報導
29歲阿富汗公民拉坎瓦爾被控在白宮附近槍擊兩名國民兵導致一死一傷，2日首次遠距出庭，拒不認罪。(美聯社)
29歲阿富汗公民拉坎瓦爾被控在白宮附近槍擊兩名國民兵導致一死一傷，2日首次遠距出庭，拒不認罪。(美聯社)

29歲阿富汗公民拉坎瓦爾(Rahmanullah Lakanwal)被控在白宮附近槍擊兩名國民兵導致一死一傷，2日首次出庭。他在醫院病床上透過視訊遠距連線出庭，對謀殺和襲擊指控，拒不認罪。

華府高等法院法官雷蒙德(Renee Raymond)以拉坎瓦爾的行為造成「極大恐慌」為由，下令將他羈押，不得保釋。該案訂1月14日再次開庭。

這起發生於11月26日的槍擊案，導致20歲國民兵下士貝克斯特羅姆(Sarah Beckstrom)傷重死亡，24歲中士沃爾夫(Andrew Wolfe)受傷；拉坎瓦爾也在衝突中受傷，他被控一級謀殺、意圖殺人襲擊和非法持有槍枝。

拉坎瓦爾2日在華府簡短聽證會上透過翻譯表示，自己疼痛不已，無法睜開眼睛。

提交法院的警方報告顯示，案發當時另一國民兵聽到槍聲，看到貝克斯特羅姆和沃爾夫倒地，拉坎瓦爾開槍並高喊「真主偉大」。拉坎瓦爾追趕另一國民兵並開槍，然後在試圖重新裝填子彈時，遭到制伏。

由於川普總統下令增援華府執法行動，8月以來，有大量聯邦特工和軍隊湧入華府；貝克斯特羅姆和沃爾夫隸屬的西維吉尼亞州國民警衛隊，也參與部署。

檢察官迪恩(Ariel Dean)將該槍擊案描述為伏擊式攻擊，是「令人震驚的罪行」，指拉坎瓦爾在槍擊行動前，曾「在城裡四處走動」。

法官雷蒙德認為政府指控「非常有力」；她表示，拉坎瓦爾是華盛頓州居民，穿越全國來到華府，顯示「懷有特定目的」。拉坎瓦爾的辯護律師奧斯汀(Terrence Austin)則指出，拉坎瓦爾以前沒有任何犯罪紀錄。

聽證會結束後，檢察官皮羅(Jeanine Pirro)表示，一旦拉坎瓦爾的身體狀況允許出院，將被送往能解決他「醫療問題」的懲教機構。

川普稱此案是「恐怖攻擊」，並批評拜登政府允許曾在阿富汗戰爭期間與美軍合作的阿富汗人進入美國。官員表示，拉坎瓦爾2021年透過「歡迎盟友行動」(Operation Allies Welcome)來美。

華府 國民兵 槍擊

上一則

30分鐘送達 亞馬遜在2城市推生鮮雜貨「極速」快遞

下一則

新生兒打B肝疫苗 衛生部研議取消 並研究疫苗過敏問題

延伸閱讀

華府槍擊案嫌犯病床遠距出庭拒認罪 法官下令羈押

華府槍擊案嫌犯病床遠距出庭拒認罪 法官下令羈押
川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國

川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國
迎合川普審美？華府女高層流行「海湖莊園臉」 肉毒桿菌不能少

迎合川普審美？華府女高層流行「海湖莊園臉」 肉毒桿菌不能少
華府槍擊前1日 另1名受庇護阿富汗男威脅放炸彈被捕

華府槍擊前1日 另1名受庇護阿富汗男威脅放炸彈被捕

熱門新聞

根據新規定調整，70歲退休可領最高額社安金。(美聯社)

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

2025-11-29 21:51
田納西州Red Ginger Buffet中餐館華人老闆夫婦因承認涉及多項移民重罪，其中一項最高可判處十年徒刑，並可能面臨高額罰款。(截自谷歌地圖)

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

2025-11-25 11:11
白宮發言人李維特。（美聯社）

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

2025-11-26 08:25
「股神」巴菲特(Warren Buffett，右)和數十年好友、波克夏投資集團副董事長孟格(Charlie Munger，左)。美聯社

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

2025-11-27 12:09
大一新生平均每八人就有一人缺乏高中數學基本技能。示意圖（美聯社）

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

2025-12-02 10:38
美國國籍暨移民局（U.S. Citizenship and Immigration Services）。（美聯社）

拜登任內進入美國的難民必須重新審查 綠卡申請暫停

2025-11-26 10:25

超人氣

更多 >
3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」
共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法
「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇
川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效
一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出