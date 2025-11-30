加州史塔克頓兒童生日派對槍響 4死10傷、槍手在逃

警方在案發現場拉起封鎖線。（美聯社）

加州 史塔克頓（Stockton）周六一場兒童生日派對發生槍擊 案件，至少4人死亡，10傷，槍手尚未落網。

KTVU報導，聖華金郡警長辦公室表示，當天下午約6時接獲通報，指稱 Lucile Avenue 1900 號街區發生槍擊。

史塔克頓副市長李傑森在臉書表示，「今晚，我的心情沉重到難以言喻。作為史塔克頓的副市，也是在這裡長大的人，得知兒童生日派對上發生大規模槍擊事件，我感到震驚與憤怒。」李傑森說。

聖華金郡警長辦公室的海瑟布蘭特（Heather Brent）在記者會上指出，現場共有14人遭到槍擊，其中4人傷重不治。布蘭特補充，死傷者包含兒童和成人，並表示初步調查顯示，這起槍擊案「可能是蓄意針對特定目標」。

「我正在與市府團隊及公共安全部門保持密切聯繫，以釐清事件真相，並會全力尋求答案。我們的社區應當知道真相，受影響的家庭也應獲得公義與一切必要的支援。」李傑森說。

警方目前已封鎖現場，並呼籲民眾避開該區域。

史塔克頓位於加州中部，人口約32萬，距離加州首府沙加緬度約72公里。加州州長紐森辦公室表示，已獲報這起駭人的槍擊事件，相關部門正密切掌握調查進展。