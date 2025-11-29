「她有黃金般慈悲心」遇害國民兵高中畢業就加入 立志進FBI

我的頻道

編譯俞仲慈／綜合報導
遇襲身亡的國民兵貝克斯特羅姆立志成為FBI探員，具有仁慈的愛心。(美聯社)
遇襲身亡的國民兵貝克斯特羅姆立志成為FBI探員，具有仁慈的愛心。(美聯社)

西維吉尼亞州國民兵貝克斯特羅姆(Sarah Beckstrom)遭到槍擊身亡後，讓親友們感到無限悲痛，透露她生前立志成為聯邦調查局(FBI)幹員，強調她「擁有顆黃金般的慈悲心」。

貝克斯特羅姆前男友、20歲卡爾(Adam Carr)28日接受國家廣播公司新聞網(NBC News)訪問時透露，貝克斯特羅姆生前對刑事司法有濃厚興趣，深信國民兵服役經歷「能夠為她進入FBI工作鋪道，並有助於未來職涯」。

盡管兩人已經結束長達六年戀情，但仍保持良好友誼，卡爾強調貝克斯特羅姆是他見過的「最寬容的人之一」： 「她甚至不需要認識你，就會為你做任何事。」並透露貝克斯特羅姆生前熱愛戶外探險，在分享給NBC的照片中，可以看到貝克斯特羅姆參加獵鹿、在後院烤棉花糖以及和卡爾兄弟飼養的荷蘭牧羊犬合影的開心模樣。

根據報導，貝克斯特羅姆於2023年6月26日加入西維吉尼亞州國民兵，那時她剛高中畢業。今年8月份，總統川普下令執行「華府安全美麗行動」(D.C. Safe and Beautiful Mission)，隨國民兵派駐華府，不過因離家太遠，讓她原本相當排斥，卡爾透露：「她很討厭那裡，她還為此哭泣。」

不過隨著參觀紀念碑和博物館，貝克斯特羅姆開始享受華府的歷史氛圍並與其他官兵建立深厚情誼，原本可以提早返回家鄉，卻選擇繼續駐守華府，不料26日在白宮附近遇害。

其父蓋瑞(Gary Beckstrom)在社群平台臉書(Facebook)發文寫道：「我的寶貝女兒已經去天堂了。」就連卡爾母親艾娃(Eva Carr)也猶如痛失「親生女兒」般悲痛欲絕：「她是個最可愛的女孩，很難不喜歡她，你一見到她就會愛上她。」

川普在感恩節當天證實貝克斯特羅姆死訊，除了形容她是「備受尊敬、年輕有為的人」，也強調：「她現在正在天上看著我們。」同時透露另一名傷者、24歲沃爾夫(Andrew Wolfe)「傷勢嚴重，正與死神搏鬥」。

